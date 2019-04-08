Теплая и солнечная погода порадует томичей в понедельник

В воскресенье, 7 апреля, на территории города Томска начался ледоход. Его начало опередило самые смелые прогнозы синоптиков и на целую декаду - среднемноголетную дату вскрытия — 19 апреля. Причиной раннего вскрытия Томи стала аномально тепла погода в марте и в начале апреля. Такой милости от природы сибирский город не знавал целых 22 года.

По прогнозам специалистов Томского гидрометцентра, в понедельник, 8 апреля, по области ожидается переменная облачность, в областном центре жителей порадует ясная погода. Ночью в отдельных районах выпали небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега, днем будет без осадков. Ветер западный 3-8 м/с, местами возможно усиление до 15 м/с. Температура ночью опускалась до -1…-6°С, местами до -11°С. Днем значения повысятся до +4...+9°С.