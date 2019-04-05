2019-04-05T03:36:28+03:00
Происшествия

Глава томского ЖСК ответит за обман людей при строительстве дома

Обвиняемый в мошенничестве мужчина свою вину упорно не признает
Татьяна Щукина
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Недострой в Роднике. Покупателей подкупило желание иметь жилье в живописном месте в минутах от областного центра. Фото: multilisting.suНедострой в Роднике. Покупателей подкупило желание иметь жилье в живописном месте в минутах от областного центра. Фото: multilisting.su
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Ленинский районный суд Томска рассмотрит уголовное дело руководителя жилищно-строительного кооператива, по вине которого предположительно пострадали 16 человек. 44-летний мужчина обвиняется в хищении денежных средств граждан под предлогом строительства и продажи квартир.

По версии следствия, с 2014 по 2016 год томич заключал с людьми договоры об оплате паевого взноса на возведение жилого дома, хотя заранее не собирался выполнять свои обязательства.

«Намерений исполнять договорные обязательства мужчина не имел, поскольку получил разрешение на строительство торгово-развлекательного комплекса с гостиницей», - сообщила пресс-служба прокуратуры Томской области. В ведомстве пояснил, что жертв мошеннической схемы предприимчивый делец привлекал через знакомых сотрудников агентств недвижимости, которых не поставил в известность о своих истинных намерениях.

В прокуратуре считают, что в результате неправомерных действий главы ЖСК сумма похищенного у пострадавших превысила 16,5 млн. рублей. С учетом статьи обвинения, мужчина может лишиться свободы на срок до 10 лет. Сам обвиняемый свою вину в преступлении не признает.

По официально не подтвержденной информации, речь идет о ЖСК «Алексеевское» (председатель Викулов А.В), занимавшемся строительством в г. Томске, пос.Родник, ул.Родниковая, 2. Следственным отделом ОМВД России по Ленинскому району г.Томска 29 мая 2018 года в отношении него было возбуждено уголовное дело о незаконном привлечении денежных средств для строительства жилого дома. Возведение объекта (по факту - другого назначения) было заморожено в ноябре 2015 года и возобновлено не было. Пострадавшие люди получили судебные решения о возврате паевых взносов. Межрайонным отделом УФССП по ТО было возбуждено сводное исполнительное производство. Однако, как рассказали участники сообщества обманутых дольщиков Томска в соцсетях, членам кооператива деньги не возвращены, а «их» долгостроя нет в реестре проблемных домов.

Отметим, что на одной из площадок по продаже недвижимости более года назад пользователь под ником собственник Елена разместил объявление о продаже объекта площадью в 1141.0 м.кв. по адресу г Томск, ул Родниковая, 2.

«Подается недостроенный объект торгового назначения на участке 8650 кв.м., расположенном вдоль Богашевского тракта. Разрешение на строительство выдано на двухэтажный торгово-развлекательный комплекс с гостиницей на 14 номеров. Степень готовности объекта – 80%», - указано в сообщении.

ИСТОЧНИК KP.RU

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