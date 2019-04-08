Почти 40 улиц Томска останутся без света в понедельник
Предприятие «Горсети» сообщило о планом отключении света в домах на десятках улиц Томска в понедельник, 8 апреля. Временно прекратится подача электричества в два садовых товарищества: «Весна» и «ДНП Лесопитомник». Свет планируется отключать в разных частях города с 9 до 11 часов утра, возобновлять электроснабжение тоже будут по-разному. На сайте «Горсетей» отмечены следующие адреса отключения:
С 09:00 до 10:40 -
• г. Томск ул. Континентальная ,6-8,8/11стр.5
• г. Томск Континентальная 8/9,8/10,8/11
С 09:00 до 11:00 -
• г. Томск пр-кт Ленина 179-181,185,185-а,189/1
• г. Томск пер. Островского 5,8
• г. Томск ул. Дальне-Ключевская 3-5
С 09:00 до 12:00 -
• г. Томск ул. Люксембург Розы 125,129-141
• г. Томск пер. Добролюбова 4-10,10стр.2
• г. Томск ул. Пролетарская 33
• г. Томск пер. Успенского 2
• г. Томск Усть-Киргизка 4-я ул 2-10,2-а,2а,3-13,4-а,6-а,6а,7-б,7а,7б,14
• г. Томск Усть-Киргизка 3-я ул 3-5,4,11-25,14-34,25-а,25-б,25а,28-а,28а,29,33,37,40
• г. Томск ул. Усть-Киргизка 1-я 2-4,5-7,8-12,10а,17-19,18,23,24
• г. Томск ул. Мостовая 1-13,2-20,24
• г. Томск Жигулевская ул 1-11,4-14
• г. Томск Жигулевский проезд 1,4-8,5-9
• г. Томск Сухумская ул 7-9
• г. Томск Усть-Киргизка 2-я ул 2-6,5-7,10-26,15,23стр.1
• г. Томск Усть-Киргизский 2-й туп 2,5-11,6,15
• г. Томск ул. Усть-Киргизка 3-я 1
• г. Томск Усть-Киргизка 6-я ул 1а,3а,4-8,5-9,5а,7а,10-12,11,11г,12а,12б,15-33,15а,16-18,18/2,18а,18б,20а,
22-24,22а,23-25,23а/1,24-а,24/1,28-32,28а,33,36
• г. Томск Мостовая ул 1/1,16-а
С 09:00 до 17:00 -
• г. Томск ул. Ивановского 11а,21-35,21/1,21/2,23/1,23/2,25/1,27/1,27/2,33/1,33/2,33/3,35/1,35/2,35/3
• Садовое неком-е товарищество ДНП Лесопитомник Пушкина ул 2-4,3
• Садовое неком-е товарищество ДНП Лесопитомник Лесовода Морозова ул 1-5,2-10,13
• Садовое неком-е товарищество ДНП Лесопитомник Минина и Пожарского ул 1,7
• г. Томск Степная 6-я ул 1-17,1-а,1-б,2-18,2-а,2-б,2б,3/1,7-а,13/1,32,35,46,55,64,121,1357,б/н,уч.1357, уч.1361
• г. Томск Ветряная ул 2-б,4,13
• г. Томск СТ "Весна" 1326,уч.583,уч.588,уч.1194,уч.1205,уч.1208,уч.1279,уч.1284,уч.1286,
уч.1287,уч.1291,уч.1292,уч.1293,уч.1301,уч.1328,уч.1330,уч.1333,уч.1334,уч.1335,уч.1345,уч.1363
• г. Томск Тенистая 3
• г. Томск Суходольная 1-а
• г. Томск Степная 5-я 1,1-а,1-б,2-4,2-а,2-б,5-17,7-а,8,12,16-18,121
• г. Томск ул. Ветровая 11,19-21,19-а
• г. Томск ул. Суходольная 4-14,4-а,11-а,15,21
• г. Томск ул. Ковыльная 8-12,8стр.1,16
• г. Томск ул. Травяная 1-б,6-10,7-9,7-а,7-б,9-а,9-в,11-а,13-25,14,17-а,18,22-26,22-а,29-31,32-46, 50-54,58-64,68,43478
• г. Томск ул. Приветливая 5-17,21-37,41-59
• г. Томск ул. Тенистая 1-а,2-4,5-7,8,12-16,17-29,20-28
• г. Томск ул. Степная 6-я окр
• г. Томск ул. Хмельницкого Богдана
• г. Томск дачи ТСН "Весна"
• г. Томск СТ "Весна"
С 10:00 до 12:00 -
• г. Томск ул. Люксембург Розы 125,129-141
• г. Томск пер. Добролюбова 4-10,10стр.2
• г. Томск ул. Пролетарская 33
• г. Томск пер. Успенского 2
С 11:00 до 11:30 -
• г. Томск Грибная ул 27-29
• г. Томск Томская ул 18-22,21-39,26-28,29-а,29/1,29/3,32-36,37-а,39/4
• г. Томск ул. Пригородная 2-а,2-б,3-9,4-8,12-18,13,17-19,43468,43499,43527,43558
• г. Томск ул. Басандайская 8,11-13,14-18,16-а,26-28,28-б,43491
• г. Томск ул. Грибная 2-4,3-5,8,9,10-20,11-19,20-а,23,26-28,27-29,29а,32
• г. Томск пер. Басандайский 2-й 9-13
• г. Томск пер. Парбигский 1-5,9,10,43466
• г. Томск ул. Томская 1-5,1-б,2-4,2-а,2-б,4стр.1,8,9,10-12,15-17,18-22,21-39,26-28,29-а,29/2,32-36,
37-а,37-б,39-д,43,47,43466,43494,43553
• г. Томск пер. Басандайский 1-й 7,43653
ИСТОЧНИК KP.RU