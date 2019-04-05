Малые запасы воды в Томи грозят подтоплением сотням домов вблизи Томска

Более двух тысяч человек, проживающих вблизи города Томска, могут пострадать во время паводка в 2019 году. По информации администрации Томского района, в зону подтопления могут попасть 661 жилой и дачный дом с населением 2 313 человек в семи деревнях и селах Заречного и Спасского сельских поселений: Батурино, Вершинино, Коларово, Казанка, Черная Речка, Тахтамышево и Барабинка.

О надеждах и рисках предстоящего периода половодья рассказал начальник отдела по ГО и ЧС администрации района Вячеслав Черных. По его словам, по предварительному прогнозу специалистов, томичей ждет благоприятный паводок, чему способствует погода с плюсовой температурой днем и минусовой ночью. Вто же время, ситуацию может осложнить негативный фактор: малые запасы воды в Томи.

«Поэтому могут возникнуть заторы при прохождении ледохода, вследствие чего и может произойти подтопление населенных пунктов, в частности, домов, находящихся в низине», — пояснил Черных.

Сейчас местные власти активно ведут с населением разъяснительную работу. В населенных пунктах проводятся подворовые обходы и сходы, селянам раздают памятки о действиях в случае ЧС, предоставляется информация о порядке эвакуации людей и животных. Пункты для временного размещения возможных жертв половодья разместятся в Кисловке, Кафтанчиково, Батурино, Вершинино, Синем Утесе.

Отметим, что по прогнозу синоптиков, вскрытие Томи ожидается 13-15 апреля.