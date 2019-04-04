Томский губернатор встревожен монополией на строительном рынке

Обсуждение неблагополучной ситуации на строительном рынке Томской области состоялось в администрации региона. Власти определили положение дел, как «тревожное», что связано с монополизацией отрасли двумя местными компаниями и падением объемов сдачи жилья.

Губернатор Сергей Жвачкин подчеркнул, что более 70% объема строительства многоквартирных домов приходится на долю предприятий ТДСК и «Карьероуправление» и заявил, что «эта ситуация нам не подходит, мы ее должны вместе менять. У нас должны появиться или вернуться средние строительные компании».

Замгубернатора по строительству и инфраструктуре Евгений Паршуто в свою очередь отметил «грустный старт» местных строителей в 2019 году, сообщив, что за три месяца во всей Томской области был сдан всего один многоквартирный дом и тот является заслугой ЖСК Академгородка. Отметим, что и в 2018 году по вводу жилья региону похвастаться нечем: при плане 510 тыс. кв. м. были сданы лишь 436,9. А тем временем к 2024 году томичи намерены каким-то образом повысить объемы ввода до 723 тыс. кв. метров. Очевидно, что на местном строительном рынке назрела потребность в принятии важных решений.