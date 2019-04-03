Томский политех создал робота для борьбы с колорадским жуком

Ряды картофелеводов в России могут пополнить роботы. Ученые Томского политехнического университета разработали не имеющую аналогов в стране мобильную платформу для борьбы с колорадским жуком. Разработка была представлена заинтересованной общественности 2 апреля на выставке «Томская наука для АПК», открытой в рамках регионального Сельского схода в администрации Томской области.

«Робот состоит из самоходной платформы на колесах, оборудованной системами механического воздействия, навигации, технического зрения и точечной химической обработки. Уничтожение кладок и личинок картофельных вредителей осуществляется локальной обработкой ядохимикатами. А взрослых особей колорадского жука робот будет стряхивать с куста и затем также локально обрабатывать ядохимикатами», - пояснил руководитель проекта, доцент отделения автоматизации и робототехники ТПУ Александр Тырышкин. Он подчеркнул, что применение робота позволит свести к минимуму участие человека, уменьшить в разы объемы использования химикатов и топлива, поможет увеличить урожайность.

По словам разработчиков, за 8 часов работы робот может обработать до гектара посадок картофеля. При незначительной доработке его можно использовать и круглосуточно. В ТПУ сообщили, что полевые испытания мобильной платформы пройдут уже летом.