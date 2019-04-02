Дожди и мокрый снег: начало апреля в Томке будет сырым

Специалисты томского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды сообщили, что первая декада апреля в регионе прогнозируется теплее нормы на 4-5 градусов. При этом, термометры будут показывать положительные значения в дневное время и отрицательные по ночам.

«Среднедекадная температура первой декады апреля ожидается -1...+3°С, что выше нормы на 4-5 градусов. По Томской области преобладающая температура воздуха ночью 1-6 мороза, местами при прояснении до -12, днем +2…7 градусов... По Томску ночные температуры будут в пределах от нуля до -4 градусов, дневные +5…7 градусов», — рассказала начальник отдела метеорологии Светлана Рюхтина.

Кроме того, почти каждый день наступившей декады ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега. Они начнутся уже в конце недели.

Отметим, что во вторник, 2 апреля, в Томске установится теплая и ветренная погода. По прогнозу Томского ЦГМС – филиала ФГБУ «Западно–Сибирское УГМС» по области и Томску ожидается облачная погода с прояснениями. Местами небольшие, днем по северу умеренные осадки в виде мокрого снега и дождя. Ветер юго-западный 5-10 м/с, местами усиление ночью до 15 м/с, днем до 20 м/с. Температура днем +4... +9°С. Ночью и утром на дорогах местами гололедица.