Незрячий массажист из Томска взял «серебро» на конкурсе профмастерства

Сотрудник Томской областной клинической больницы Павел Воробьев завоевал второе место на краевом конкурсе незрячих массажистов «Кубок мастера», который проходил в Красноярске.

«В состязании участвовали 11 массажистов медицинских центров и санаториев из городов Сибири», - рассказала о мероприятии пресс-служба медучреждения, уточнив, что участники демонстрировали умение делать общий классический массаж, а в рамках произвольной программы выполняли оригинальную программу реабилитационного и SPA – массажа.

Томич во втором туре выполнил массаж гуаша, высокоэффективную методику, которую освоил недавно, и по решению жюри стал «серебряным» призером соревнований.

Отметим, что Павел – молодой специалист, он пришел работать в ОКБ в 2018 году после окончания с красным дипломом Томского медико-фармацевтического колледжа по специальности «Медицинский массаж». Несмотря на небольшой опыт работы, мужчина сразу заявил о себе как одаренный профессионал: ранее он вошел в десятку лучших на Чемпионате Сибирского федерального округа по массажу в Барнауле, в котором участвовали и видящие курсанты, а также занял третье место в категории спа-массаж в Чемпионате России с международным участием среди незрячих массажистов в Кисловодске.

Павел признается, что в развитии ему помогает любовь к работе.

«Люблю свою работу за то, что помогаю людям и вижу результат проделанной работы», - говорит он.