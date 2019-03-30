2019-03-30T14:16:50+03:00
Общество

Стало известно имя томской «Школьницы года»

За победу боролись 7 красавиц
Софья СЕВОСТЬЯНОВА
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Полина с наградой победительницы конкурсаПолина с наградой победительницы конкурсаФото: из открытых источников
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Финал городского конкурса «Школьница-2019» состоялся в концертном зале «Дома Союзов». В нем приняли участие семь девушек - ученицы лицеев № 1 и 7, а также школ № 4, 19, 23, 28 и Центра «Планирование карьеры».

Девушки продемонстрировали на сцене дефиле «Я – актриса», визитную карточку «Театр имени меня», прочли отрывок драматического произведения и показали творческий номер.

Первое место завоевала ученица лицея №7, рыжеволосая красавица Полина Пахтусова. Полина учится в 10-м классе и увлекается танцами.

Финалистки конкурса. Фото: из открытых источников

Финалистки конкурса.Фото: из открытых источников

ИСТОЧНИК KP.RU

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