Стало известно имя томской «Школьницы года»
За победу боролись 7 красавиц
Полина с наградой победительницы конкурсаФото: из открытых источников
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Финал городского конкурса «Школьница-2019» состоялся в концертном зале «Дома Союзов». В нем приняли участие семь девушек - ученицы лицеев № 1 и 7, а также школ № 4, 19, 23, 28 и Центра «Планирование карьеры».
Девушки продемонстрировали на сцене дефиле «Я – актриса», визитную карточку «Театр имени меня», прочли отрывок драматического произведения и показали творческий номер.
Первое место завоевала ученица лицея №7, рыжеволосая красавица Полина Пахтусова. Полина учится в 10-м классе и увлекается танцами.
Финалистки конкурса.Фото: из открытых источников
ИСТОЧНИК KP.RU