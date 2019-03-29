Бойцы-молодцы: томский спецназ штурмовал условных террористов в спортшколе

В Томске завершилась активная фаза командно-штабных учений «Метель-2019», которые продолжались в течение всего марта. К мероприятиям были привлечены сотрудники и средства Управлений ФСБ, МВД, Росгвардии, УФСИН, Следственного комитета, ФСО, МЧС по Томской области, а также представители администрации региона.

27-28 марта томские силовики дали отпор условным террористам, укрывшимся с заложниками в одной из городских детско-юношеских спортивных школ. В качестве отвлекающей акции «радикалы» намеревались устроить взрыв в одном из торговых центров. Чтобы спасти людей, силовикам пришлось штурмовать ДЮСШ, отправив спецназ на второй этаж здания по лестнице с БТРа.

«После того, как возникла реальная опасность жизни и здоровью граждан, руководителем оперативного штаба было принято решение о проведении специального мероприятия, в ходе которого на практике были отработаны различные варианты развития обстановки, в том числе блокировка террористов на автотранспорте и штурм здания», — пояснила происходящее пресс-служба УФСБ России по Томской области.

В ведомстве уточнили, что результате совместных действий злоумышленники были нейтрализованы, а запланированные цели и задачи учений достигнуты.