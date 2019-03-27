Старейший томский казак отмечает 95-летие

Сегодня, 27 марта, Алексею Харитоновичу Нестеренко исполняется 95 лет. Он родился на Ставрополье в семье, где все предки испокон веков были казаками.

- По воскресеньям у нас проходили казачьи состязания «рубка лозы», - вспоминает мужчина. - Казаки ставили вертикально палки, к ним привязывали пучки прутьев, сверху надевали соломенные шляпы и рубили шашкой на полном скаку. Ну а мы, пацаны 6-7 лет, в эти дни воду в ведрах таскали и продавали. Стакан - копейка, и наторговать так могли целый рубль! Покупали себе сладости: халва стоила 53 копейки килограмм, а ириски - 56 копеек. Интересно нам было на скачки смотреть! Для казака что главное? Лошадь! Я сам с малолетства помогал ухаживать за лошадьми. И в дальнейшем это умение спасло мне жизнь…

Алексей ушел на фронт добровольцем в 1942 году, попал в кавалеристский казачий полк. Был связным у командира эскадрона, в отсутствии телефонной связи молодой солдат доставлял донесения сам, пробираясь под огнем противника. Через год под Харьковом попал в плен, а после освобождения был приговорен на Родине, как «враг народа», к десяти годам лагерей. Отбывал срок за Полярным кругом, а после смерти Сталина попал под амнистию и в неполные 30 лет начал «жить с чистого листа». Создал семью с Евдокией Степановной, вырастили трех дочерей. В 1974 году одна из дочек приехала в Томск учиться, вышла замуж и осела в селе Богашево. Вслед за ней перебралась сюда и вся семья. В своем саду Нестеренко развел виноград - и черный, и зеленый, и белый - в память о теплых родных местах.

Верный традициям казачества, Алексей Харитонович входит в число местных казаков, держится по-молодецки, на него оглядываются люди, когда идет с портретом отца в строю «Бессмертного полка».

- Вот всем интересен мой секрет долголетия, а он прост. Надо быть добрым, не переставать трудиться и быть в ладу со своей совестью и с Богом. И тогда судьба будет милостива. Столько раз мне грозила смерть и на войне, и после нее, но вот, жив Божьей милостью. Вот живу, радуюсь жизни, смотрю на правнуков и не могу насмотреться на них…

К слову, правнуков у Алексея Харитоновича уже десять душ. Когда вся семья собирается вместе, в доме шумно и весело. Многолюдно будет и сегодня, когда родня придет поздравить любимого деда с юбилеем. Жаль, что два года назад он овдовел, прожив с женой почти 60 лет.

Старейший томский казак - очень позитивный человек. На вопрос, какой период из его жизни был самым интересным, не задумываясь отвечает - сегодняшний! Хочется жить, делиться с молодыми воспоминаниями, мудростью, опытом. О своей нелегкой судьбе ветеран даже написал книгу «Пасынки Родины», она стала семейной реликвией, которую будут передавать из поколения в поколение вместе с раритетными старыми фотографиями.

Оксана Чайковская.