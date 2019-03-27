Повысить рождаемость и продлить жизнь

Томская область приступила к реализации национального проекта «Демография», финансирование которого в регионе до 2024 года составит 7,5 млрд рублей.

Целевые показатели нацпроекта утверждены на уровне Федерации, это:

• Увеличение ожидаемой продолжительности здоровой жизни до 67 лет.

• Снижение смертности населения старше трудоспособного возраста с 38,1 на 1 тыс. человек в 2017 году до 36,1 на 1 тыс. человек в 2024 году.

• Повышение суммарного коэффициента рождаемости с 1,62 в 2017 году до 1,7 в 2024 году.

• Увеличение доли граждан, систематически занимающихся физкультурой и спортом, с 36,8% в 2017 году до 55% в 2024 году.

Как рассказал заместитель губернатора Томской области по социальной политике Иван Деев, в рамках нацпроекта «Демография» предусмотрены 5 федеральных проектов. Первый - «Финансовая поддержка семей при рождении детей» - направлен на увеличение суммарного коэффициента рождаемости. Рассказывая о конкретных мероприятиях этого проекта, Деев отмети, что «это ежемесячные выплаты в связи с рождением и усыновлением первого ребенка, поддержка семьи в случае рождения третьего и последующих детей, а также увеличение количества мероприятий по репродукции человека путем ЭКО».

Планируется, что к 2024 г. томские медики проведут не менее 6 750 циклов экстракорпорального оплодотворения семьям, страдающим бесплодием, из средств обязательного медицинского страхования. Не менее 8,5 тысячи семей региона получат ежемесячные выплаты в связи с рождением (или усыновлением) первого ребенка, не менее 20 тысяч семей — ежемесячные выплаты, которые назначаются при рождении третьего ребенка и последующих до достижения ими 3-летнего возраста.

На предоставление такой поддержки, с учетом федеральных средств, Томская область направит 2,8 млрд рублей.

Название второго проекта говорит само за себя - «Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет». По планам администрации Томской области, к 2024 году профобучение во время декрета пройдет 1761 женщина, а число мест в детсадах региона увеличится больше чем на 4 тысячи - для ребятишек до трех лет будет создано 2,7 тысячи новых мест в детских садах и 1300 дополнительных мест для дошколят в негосударственном секторе дополнительного образования.

Созданием условий для активного долголетия и качественной жизни пожилых томичей регион займется в рамках проекта «Старшее поколение». Он нацелен на увеличение продолжительности здоровой жизни в Томской области до 67 лет. Среди способов достижения такого результата — создание 22 мобильных бригад для доставки пожилых людей, проживающих в сельской местности, в медицинские организации для проведения скринингов, а также их вакцинация от пневмококка.

Уже в 2019 году в регионе планируется создание гериатрический службы, сначала в городе Северске, затем - в больнице № 2 областного центра. «В дальнейшем мы намерены охватить и муниципальные образования», — подчеркнул вице-губернатор, уточнив, что к 2024 году в десяти медучреждениях должны открыться кабинеты врача-гериатра, а также организованы 40 гериатрических коек, где смогут пролечиться 1024 пациента.

В рамках нацпроекта планируется до 70 % увеличить долю людей пенсионного возраста, прошедших профилактические осмотры и диспансеризацию. Внедрение системной поддержки (охват диспансеризацией, сбалансированное медобслуживание, медпомощь на дому, патронаж и другие меры) дополнит обучение людей старшего возраста востребованным в экономике навыкам и компетенциям. Такое обучение ежегодно смогут проходить не менее 358 человек, а к 2024 году — 2 148 жителей Томской области.

Четвертый проект - «Укрепление общественного здоровья» — нацелен на снижение смертности взрослого населения. Помимо сокращения продаж алкоголя, по проекту планируется массово маркировать продукты, чтобы потребитель мог понять, насколько они помогут сохранить здоровье. Важной задачей является увеличение доли томичей, которые обращаются к медикам не из-за болезней, а по вопросам здорового образа жизни и профилактики заболеваний. Уже сегодня в Томске работают три центра здоровья для взрослых (на базе областной клинической и межвузовской больниц и медсанчасти № 2), которые ведут бесплатный прием пациентов. Кроме того, регулярно проводятся «школы здоровья»: только за полгода 20 занятий в них посетили 5 000 человек. Жители отдаленных сел получают обследование и обучаются основам здорового образа жизни в рамках губернаторского проекта «Маршрут здоровья». На протяжении 18 лет профосмотры селян ведут врачи «Плавучей поликлиники».

«Спорт - норма жизни» - пятый блок нацпроекта «Демография», и он напрямую связан с двумя предыдущими. Его цель - довести за 5 лет число жителей региона, систематически занимающихся физкультурой, до 55%. Достичь такого впечатляющего показателя помогут строительство и ремонт спортивных объектов и обновление инвентаря. Например, строительство физкультурно-оздоровительных объектов запланировано в Колпашевском и Молчановском районах.

Татьяна Алексеева.