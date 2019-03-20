Белорусы научили томичей ткать пояса и петь «Лявониху»

В Томской области в XX веке осело немало переселенцев из Белоруссии: кто-то приехал сюда по собственной воле, а кто - в эвакуацию или ссылку. Увы, с годами слабеет связь между «сибирскими белорусами» и их исторической родиной. Забываются фольклор и обычаи предков, трансформируется до сувенирной условности народный костюм, уходят из обыденной жизни песни, привезенные из Минска, Витебска, Гродно. А нашему поколению не к кому стало ездить в эти города теперь уже отдельной страны - Беларуси! Но связь с нею все же осуществляется учреждениями культуры и организацией «Национально-культурная автономия белорусов в Томской области».

Весной гости из Гомельской области побывали в нашем регионе. Посетили музей-усадьбу Н. Лампсакова в селе Новокусково Асиновского района, представили публике несколько концертных номеров. Ведь среди гостей были самобытные артисты - университетский преподаватель вокала Наталья Дуброва, руководитель «Гомельской школы бытового танца» Дмитрий Тарасов, музыкант-гармонист Виктор Шипков. А возглавлял делегацию Петр Цалко - директор музея старообрядчества и белорусских традиций имени Ф. Шклярова.

Все три дня пребывания на томской земле гости были «нарасхват». Съездили в сельский парк «Околица» и в Молчановский район, где посетили поселки Тунгусово и Федоровку. Провели выставки «белорусских лялек» и рушников, которые ткут только в деревне Неглюбки Ветковского района. В областном краеведческом музее, в рамках дополненной «белорусскими экспонатами» выставки «Сибиряки вольные и невольные», прошла творческая встреча белорусов с сотрудниками томских музеев, студентами.

Рассказ об опыте сохранения белорусских традиций заинтересовал томичей. Фото Оксаны Чайковской

А на концерте в Доме народного творчества «Авангард» гости из братской страны вместе с сибиряками пели белорусские и русские песни, плясали веселую «Лявониху» и «Барыню», а в фойе была развернута экспозиция, рассказывающая о культуре белорусского народа.

- Этот визит стал возможен при поддержке фонда президентских грантов по международному проекту «Мои предки из Беларуси», который помогает потомкам белорусских переселенцев установить связь с исторической родиной, - рассказала руководитель областной национально-культурной автономии белорусов Любовь Адаскевич. - Хотелось бы почаще учиться у наших друзей тому, что у нас утрачено в сфере культуры и ремесел, выстраивать взаимодействие.

Гости показали томичам, как ткать пояса для традиционного белорусского костюма, провели лабораторию по обучению традиционному белорусскому пению и танцу. Все вместе провели творческие «Вечерки», «гукали весну», зазывая тепло. Белорусы вернулись домой, а у нас весна вступила в свои права. Не зря, видать, «гукали» ее, долгожданную!

Оксана Чайковская.