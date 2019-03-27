2019-03-27T09:52:57+03:00
Губернские новости

Проекты северной земли

Александровский район по максимуму использует возможности для реализации планов. О них рассказывает глава Александровского сельского поселения Василий Дубровин.
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Глава Александровского сельского поселения Василий Дубровин отмечает, что за два года удалось сделать многое по ремонту дорог и благоустройству. Фото из архива Александровского СП.Глава Александровского сельского поселения Василий Дубровин отмечает, что за два года удалось сделать многое по ремонту дорог и благоустройству. Фото из архива Александровского СП.
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Александровский район не оставляет равнодушным никого, кто здесь побывал. Местные жители иногда говорят, что живут на полуострове в окружении тайги, озер, рек и Васюганских болот. Транспортная удаленность от центра Томской области - большая проблема территории, но несмотря на это, она живет, развивается. О планах рассказывает глава Александровского сельского поселения Василий Дубровин.

Караси с кашей и щука в томате

Главный экономический проект в Александровском сегодня связан со строительством рыбоконсервного цеха. Некогда александровские консервы были популярны в СССР - их выпускал завод, эвакуированный в войну из Керчи. С 90-х годов производство не раз пытались реанимировать, но безуспешно. Тем не менее такое производство жизненно необходимо территории, ведь добыча рыбы - исконно местный промысел, а рыбакам нужен постоянный сбыт. Сейчас надежды на возрождение рыбопереработки стали реальными. «Расконсервацией консервации» в селе занялся местный предприниматель, представитель трудовой династии Геворкянов - Виталик Паруйрович. Он сделал ставку на технически современное производство, поэтому строительство начал с нуля. Помещения для консервации рыбы и холодильник уже готовы.

Здание нового рыбоконсервного цеха готово, осталось приобрести современную технологическую линию. Фото из архива Александровского СП.

Здание нового рыбоконсервного цеха готово, осталось приобрести современную технологическую линию. Фото из архива Александровского СП.

Предприниматель намерен выпускать 16 видов рыбных консервов - это карась в гречневой каше, щука в томатном соусе, ерш копченый и другие. Предусмотрена переработка язя, окуня, судака, муксуна и других видов рыбы. Хочет Геворкян делать и мясную тушенку. Плановая мощность производства - 6 тысяч банок в сутки. Количество рабочих мест - 27. Стоимость инвестпроекта - более 85 млн рублей.

- Проект значим для нас с точки зрения занятости населения и повышения его доходов, - говорит глава поселения Василий Дубровин. - Когда рыбакам станет куда стабильно сдавать улов, это приведет к увеличению рыбодобычи, а запуск консервации мяса может стимулировать жителей активнее заниматься разведением скота.

Значимость проекта высоко оценивают и в администрации Томской области, взявшей курс на развитие рыбной отрасли. Как отмечает заместитель губернатора по агропромышленной политике и природопользованию Андрей Кнорр, богатейшие природные запасы Александровского района позволяют добывать порядка 2,5 тысячи тонн рыбы в год (в 2018 году во всей области было выловлено 3 тысячи тонн рыбы).

Виталик Геворкян готов запустить производство уже осенью, но пока не имеет возможности выкупить дорогостоящую технологическую линию. Строительные работы он вел за счет собственных средств, теперь нуждается в привлечении иных ресурсов.

- Районная власть и администрация сельского поселения, все мы прикладываем максимальные усилия, чтобы оказать предпринимателю организационное содействие в части получения кредита, - говорит Василий Дубровин. - Без инвестиционной поддержки просто невозможно выполнить задуманное.

Красивый сквер в центре села

Второй важнейший проект на территории села Александровское связан с благоустройством улицы Советской: отремонтирована дорога, начато обустройство тротуаров и центрального сквера. Работы выполняются с привлечением местных, районных и областных средств по программам «Формирование современной городской среды» и «Дороги».

- Центральный сквер - главное общественное место села, где располагаются здание администрации, районный Дом культуры, другие учреждения, а также памятник земляку - Герою Советского Союза Алексею Лебедеву, - рассказывает глава поселения Василий Дубровин. - Потребность в благоустройстве этого общественного пространства назрела давно, и большое спасибо администрации Томской области, что она нам здорово помогла. В 2018 году были выполнены работы на сумму в 8 млн рублей, в этом году еще на 4,5 млн рублей проект будем завершать.

Объем работ сделан серьезный.

- Вместо старого неприглядного асфальта уложили новый, убрали теплотрассу под землю, пешеходные дорожки выложили тротуарной плиткой, установлено красивое ограждение, - отмечает глава местной администрации. - Наконец появится у нас современный сквер с малыми архитектурными формами, зелеными насаждениями, клумбами. Здесь сможем проводить общественные мероприятия, население станет отдыхать, мамы с детками и колясками на скамеечке у фонтана посидят... Все это очень востребовано.

За два минувших года по программе «Формирование комфортной городской среды» Александровское сельское поселение выполнило несколько проектов, связанных с приведением в порядок площади у памятника погибшим в годы Великой Отечественной войны, а также благоустройством дворовых территорий и детских площадок. Например, новый детский игровой комплекс с ограждением появился в микрорайоне «Казахстан». Район большой, в том числе с трехэтажными домами, построенными по программе переселения из ветхого и аварийного жилья. Благодаря госпрограмме, теперь у местной детворы есть полностью оснащенное для игр современное пространство.

Александровцы достойны комфорта!

Василий Тимофеевич хорошо помнит дороги в селе начала 1980-х годов, когда он приехал жить в Александровское.

- Чтобы по улице Мира в непогоду что-то провезти, надо было брать гусеничный трактор,- говорит он, подчеркивая, что теперь большая часть улиц райцентра имеет твердое покрытие, оставшаяся - гравийное. К сожалению, на многих участках асфальт износился, дорожную сеть надо приводить в соответствие с госстандартом.

- К модернизации транспортной системы привлекаются средства области, района и поселения. На 2019 год на ремонт дорог по губернаторской программе нам выделено 8 млн рублей. В общей сумме на дороги направим более 10 миллионов, - говорит Василий Дубровин. - Запланирован ремонт дорожного полотна в районе улиц Партизанская и Октябрьская - там сложился второй «деловой центр» с магазинами, кафе, ветклиникой и прочими предприятиями, а дорога пришла в негодность, асфальт в удручающем состоянии. Также дренажную систему надо откорректировать, сделать подъезды к автобусным остановкам, установить контейнерные площадки для сбора мусора.

На улице Советской, где в прошлом году работы уже начались, необходимо от начала до конца провести тротуар, чтобы взрослые и дети не шли по проезжей части, а передвигались безопасно, как в городе.

Отдельное внимание администрация сельского поселения уделяет освещению улиц.

- Устанавливаем энергосберегающие светодиодные светильники. Работа ведется поэтапно: получаем экономию по киловатт-часам и на сэкономленные средства покупаем новые лампы. Так, в первом полугодии хотим 20 светильников поменять, - рассказывает Василий Дубровин. - Будем и общее количество светильников увеличивать: хорошо, когда комфортно и светло на улицах, жители не боятся, что с ними что-то произойдет.

Задача будущего связана с подведением более одного километра водопровода к району новой жилой застройки на улицах Багряная и Пролетарская. Микрорайон уже газифицирован, однако по воде и дороге проблему надо срочно решать, поскольку люди испытывают сильные неудобства из-за необходимости привозить себе воду для приготовления пищи и хозяйственных нужд.

Проект по подведению коммуникаций есть, но надо, чтобы его включили в областную программу с предоставлением финансовой поддержки. Нужно александровцам и завершить проект по станции обезжелезивания на улице Оруджева - сети построены, осталось пробурить скважины и построить станцию подготовки питьевой воды.

- Участвуем во всех программах, где только возможно, чтобы привлечь дополнительные средства, - говорит Василий Дубровин. - Очень важно, чтобы жители самого северного района Томской области не чувствовали себя обделенными и изолированными от «большой земли». Александрровцы достойны того, чтобы жить хорошо!

Татьяна Листкова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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