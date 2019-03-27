Проекты северной земли

Александровский район не оставляет равнодушным никого, кто здесь побывал. Местные жители иногда говорят, что живут на полуострове в окружении тайги, озер, рек и Васюганских болот. Транспортная удаленность от центра Томской области - большая проблема территории, но несмотря на это, она живет, развивается. О планах рассказывает глава Александровского сельского поселения Василий Дубровин.

Караси с кашей и щука в томате

Главный экономический проект в Александровском сегодня связан со строительством рыбоконсервного цеха. Некогда александровские консервы были популярны в СССР - их выпускал завод, эвакуированный в войну из Керчи. С 90-х годов производство не раз пытались реанимировать, но безуспешно. Тем не менее такое производство жизненно необходимо территории, ведь добыча рыбы - исконно местный промысел, а рыбакам нужен постоянный сбыт. Сейчас надежды на возрождение рыбопереработки стали реальными. «Расконсервацией консервации» в селе занялся местный предприниматель, представитель трудовой династии Геворкянов - Виталик Паруйрович. Он сделал ставку на технически современное производство, поэтому строительство начал с нуля. Помещения для консервации рыбы и холодильник уже готовы.

Здание нового рыбоконсервного цеха готово, осталось приобрести современную технологическую линию. Фото из архива Александровского СП.

Предприниматель намерен выпускать 16 видов рыбных консервов - это карась в гречневой каше, щука в томатном соусе, ерш копченый и другие. Предусмотрена переработка язя, окуня, судака, муксуна и других видов рыбы. Хочет Геворкян делать и мясную тушенку. Плановая мощность производства - 6 тысяч банок в сутки. Количество рабочих мест - 27. Стоимость инвестпроекта - более 85 млн рублей.

- Проект значим для нас с точки зрения занятости населения и повышения его доходов, - говорит глава поселения Василий Дубровин. - Когда рыбакам станет куда стабильно сдавать улов, это приведет к увеличению рыбодобычи, а запуск консервации мяса может стимулировать жителей активнее заниматься разведением скота.

Значимость проекта высоко оценивают и в администрации Томской области, взявшей курс на развитие рыбной отрасли. Как отмечает заместитель губернатора по агропромышленной политике и природопользованию Андрей Кнорр, богатейшие природные запасы Александровского района позволяют добывать порядка 2,5 тысячи тонн рыбы в год (в 2018 году во всей области было выловлено 3 тысячи тонн рыбы).

Виталик Геворкян готов запустить производство уже осенью, но пока не имеет возможности выкупить дорогостоящую технологическую линию. Строительные работы он вел за счет собственных средств, теперь нуждается в привлечении иных ресурсов.

- Районная власть и администрация сельского поселения, все мы прикладываем максимальные усилия, чтобы оказать предпринимателю организационное содействие в части получения кредита, - говорит Василий Дубровин. - Без инвестиционной поддержки просто невозможно выполнить задуманное.

Красивый сквер в центре села

Второй важнейший проект на территории села Александровское связан с благоустройством улицы Советской: отремонтирована дорога, начато обустройство тротуаров и центрального сквера. Работы выполняются с привлечением местных, районных и областных средств по программам «Формирование современной городской среды» и «Дороги».

- Центральный сквер - главное общественное место села, где располагаются здание администрации, районный Дом культуры, другие учреждения, а также памятник земляку - Герою Советского Союза Алексею Лебедеву, - рассказывает глава поселения Василий Дубровин. - Потребность в благоустройстве этого общественного пространства назрела давно, и большое спасибо администрации Томской области, что она нам здорово помогла. В 2018 году были выполнены работы на сумму в 8 млн рублей, в этом году еще на 4,5 млн рублей проект будем завершать.

Объем работ сделан серьезный.

- Вместо старого неприглядного асфальта уложили новый, убрали теплотрассу под землю, пешеходные дорожки выложили тротуарной плиткой, установлено красивое ограждение, - отмечает глава местной администрации. - Наконец появится у нас современный сквер с малыми архитектурными формами, зелеными насаждениями, клумбами. Здесь сможем проводить общественные мероприятия, население станет отдыхать, мамы с детками и колясками на скамеечке у фонтана посидят... Все это очень востребовано.

За два минувших года по программе «Формирование комфортной городской среды» Александровское сельское поселение выполнило несколько проектов, связанных с приведением в порядок площади у памятника погибшим в годы Великой Отечественной войны, а также благоустройством дворовых территорий и детских площадок. Например, новый детский игровой комплекс с ограждением появился в микрорайоне «Казахстан». Район большой, в том числе с трехэтажными домами, построенными по программе переселения из ветхого и аварийного жилья. Благодаря госпрограмме, теперь у местной детворы есть полностью оснащенное для игр современное пространство.

Александровцы достойны комфорта!

Василий Тимофеевич хорошо помнит дороги в селе начала 1980-х годов, когда он приехал жить в Александровское.

- Чтобы по улице Мира в непогоду что-то провезти, надо было брать гусеничный трактор,- говорит он, подчеркивая, что теперь большая часть улиц райцентра имеет твердое покрытие, оставшаяся - гравийное. К сожалению, на многих участках асфальт износился, дорожную сеть надо приводить в соответствие с госстандартом.

- К модернизации транспортной системы привлекаются средства области, района и поселения. На 2019 год на ремонт дорог по губернаторской программе нам выделено 8 млн рублей. В общей сумме на дороги направим более 10 миллионов, - говорит Василий Дубровин. - Запланирован ремонт дорожного полотна в районе улиц Партизанская и Октябрьская - там сложился второй «деловой центр» с магазинами, кафе, ветклиникой и прочими предприятиями, а дорога пришла в негодность, асфальт в удручающем состоянии. Также дренажную систему надо откорректировать, сделать подъезды к автобусным остановкам, установить контейнерные площадки для сбора мусора.

На улице Советской, где в прошлом году работы уже начались, необходимо от начала до конца провести тротуар, чтобы взрослые и дети не шли по проезжей части, а передвигались безопасно, как в городе.

Отдельное внимание администрация сельского поселения уделяет освещению улиц.

- Устанавливаем энергосберегающие светодиодные светильники. Работа ведется поэтапно: получаем экономию по киловатт-часам и на сэкономленные средства покупаем новые лампы. Так, в первом полугодии хотим 20 светильников поменять, - рассказывает Василий Дубровин. - Будем и общее количество светильников увеличивать: хорошо, когда комфортно и светло на улицах, жители не боятся, что с ними что-то произойдет.

Задача будущего связана с подведением более одного километра водопровода к району новой жилой застройки на улицах Багряная и Пролетарская. Микрорайон уже газифицирован, однако по воде и дороге проблему надо срочно решать, поскольку люди испытывают сильные неудобства из-за необходимости привозить себе воду для приготовления пищи и хозяйственных нужд.

Проект по подведению коммуникаций есть, но надо, чтобы его включили в областную программу с предоставлением финансовой поддержки. Нужно александровцам и завершить проект по станции обезжелезивания на улице Оруджева - сети построены, осталось пробурить скважины и построить станцию подготовки питьевой воды.

- Участвуем во всех программах, где только возможно, чтобы привлечь дополнительные средства, - говорит Василий Дубровин. - Очень важно, чтобы жители самого северного района Томской области не чувствовали себя обделенными и изолированными от «большой земли». Александрровцы достойны того, чтобы жить хорошо!

Татьяна Листкова.