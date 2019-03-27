2019-03-27T05:33:25+03:00
Происшествия

В Томске рецидивист получил 7 лет за жестокое избиение старика

81-летний пенсионер пострадал, защищая свое имущество при грабеже
Татьяна Щукина
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Для осужденного колония уже стала родным домомДля осужденного колония уже стала родным домомФото: Архив "КП"
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Советский районный суд Томска признал 40-летнего томича виновным в совершении разбоя с применением насилия, опасного для жизни и здоровья человека. Неоднократно судимый мужчина избил 81-летнего пенсионера ногами и пластиковой трубой за то, что тот пытался защитить свое имущество - радиаторы отопления, сложенные возле его частного дома. Престарелый хозяин заметил, что его радиаторы грузят в грузотакси и потребовал прекратить кражу.

«В ответ на это подсудимый нанес ему не менее трех ударов рукой по лицу, а затем поднял с земли пластиковую трубу и нанес ею по телу и голове потерпевшего не менее трех ударов, от которых пострадавший упал на землю. После этого подсудимый нанес лежавшему потерпевшему не менее пяти ударов ногами по телу и конечностям, а затем закончил погрузку и скрылся с похищенным места происшествия», - сообщила детали преступления пресс-служба прокуратуры Томской области.

В ведомстве сообщили, что подсудимый вину не признал и настаивал, что ударил старика только один раз рукой. Тем не менее доказательства убедили суд в обратном. С учетом отрицательных характеристик подсудимого и наличия у него нескольких непогашенных судимостей за грабежи и разбой напавший на пенсионера томич был приговорен к 7 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии особого режима.

Известно, что сейчас пострадавший пенсионер больше не проживает один в своем доме, а живет вместе с сыном.

ИСТОЧНИК KP.RU

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