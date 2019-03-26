СИЗО вместо кресла: глава «лесного» департамента уволен в Томске

Глава департамента лесного хозяйства Томской области Михаил Малькевич подал заявление об увольнении с должности по собственному желанию. Документ в администрацию региона передали представители бывшего чиновника, поскольку он сам пребывает в следственном изоляторе, будучи подозреваемым в преступлении. Известно, что распоряжение о прекращении действия служебного контракта с Малькевичем 19 марта уже подписал губернатор Томской области Сергей Жвачкин. Исполнять обязанности начальника осиротевшего департамента будет Игорь Янко, ранее занимавший пост заместителя.

Отметим, что уголовное дело в отношении Михаила Малькевича было возбуждено Следственным комитетом на основании материалов региональной транспортной прокуратуры и областного УФСБ России. Экс- начальник департамента лесного хозяйства подозревается в злоупотреблении должностными полномочиями. По версии следствия, в Томской области в 2017 году был безосновательно введен режим ЧС из-за кедрового шелкопряда. С подачи Малькевича возглавляемый им департамент заключил три контракта на обработку лесов от зловредного насекомого с фирмой «Региональная транспортная компания», с руководителями которой Малькевич якобы имел дружеские отношения. Сумма контрактов составила 258 миллионов рублей.

Сейчас бывший чиновник находится в СИЗО, по решению суда он заключен под стражу на два месяца.