2019-03-25T05:52:24+03:00
Здоровье

Томичи наденут синие вещи в поддержку детей с аутизмом

2 апреля Томск присоединится к международной акции «Зажги синим»
Татьяна Щукина
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Семьи, столкнувшиеся с серьезным заболеванием, нуждаются в поддержке земляковСемьи, столкнувшиеся с серьезным заболеванием, нуждаются в поддержке земляковФото: Анар МОВСУМОВ
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Мэрия Томска сообщила о предстоящей акции «Зажги синим», которая пройдет в городе уже второй раз. Мероприятие состоится 2 апреля и нацелено на привлечение общественного внимания к проблеме детского аутизма. Участие в акции могут принять как владельцы зданий (им предлагается в памятный день организовать синюю подсветку своих сооружений), так и рядовые горожане с помощью синих деталей гардероба и предметов.

«Поддержать можно синими шарами, флажками и даже элементами одежды — галстуками, шарфами, а также сделать фото и выложить в соцсети с хэштегами #зажгисинимтомск и #2апреля», — отметили в горадминистрации.

Организатором акции в Томске выступает местная ассоциация родителей детей с аутизмом «Аура», которой очень важна моральная поддержка земляков.

Отметим, что международная акция «Зажги синим» проводится в мире с 2005 года. Среди постоянных участников, практикующих синюю подсветку 2 апреля - пирамиды в Гизе, оперный театр в Сиднее, статуя Христа-Искупителя в Рио-де-Жанейро, небоскребы Нью-Йорка, Пизанская башня.

Томск впервые принял участие в акции солидарности с семьями, где есть дети-аутисты, в 2018 году.

ИСТОЧНИК KP.RU

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