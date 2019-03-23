Томские папы выбрали декрет

Интересные данные опубликовало Томское региональное отделение Фонда социального страхования РФ. В прошлом году оно выплатило 120 871 ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет на сумму 1,2 миллиарда рублей. Примечательно, что из 16395 человек, получивших выплаты, около 2% оказались мужчинами – 388 человек.

По закону все вполне нормально: уйти в отпуск по уходу за ребенком могут не только мамы, но и папы, а также бабушки, дедушки, опекуны или другие родственники, которые осуществляют уход за малышом.

Полезно знать, что с 1 июля 2017 года в Томской области в рамках проекта «Прямые выплаты» не работодатели, а региональное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации назначает и выплачивает напрямую работающим гражданам по их выбору на лицевой счет в банке или почтовым переводом пособия по временной нетрудоспособности и в связи с материнством.

В 2018 году выплаты по социальной поддержке получили 75,4 тысячи горожан. Общая сумма выплат составила 311,9 миллиона рублей.