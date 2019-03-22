2019-03-22T05:27:42+03:00
Недвижимость

Томские энергетики отключили свет в 1300 квартирах должников

В 2019 году в Томской области увеличилось число неплательщиков за коммунальные услуги
Татьяна Щукина
Поделиться:
К неплательщикам применяют жесткие мерыК неплательщикам применяют жесткие мерыФото: Мария ЛЕНЦ
Изменить размер текста:

С начала 2019 года отключенными от энергоснабжения оказались 870 томичей и 420 жителей области.

«В целом долг населения города Томска за электроэнергию, отопление и горячую воду в настоящее время составляет более 2 млрд рублей, из которых 1,8 млрд рублей — долг за услуги теплоснабжения, что на 120 млн больше, чем в прошлом году», - сообщила пресс-служба ПАО «Томскэнергосбыт».

20 марта энергетики отключили энергоснабжение и ГВС в квартирах потребителей, задолжавших за поставленные услуги более 100 тысяч рублей.

Как пояснили представители компаний «Томскэнергосбыт» и ТомскРТС», ограничение поставки ресурсов неплательщикам – это крайняя мера. К ней прибегают, когда абоненты не хотят платить по счетам, несмотря на многочисленные напоминания посредством звонков из контакт-центра или sms.

«SMS – сообщений наша компания направила 27 тысячам должников с января этого года. Более 22 тысяч потребителей получили уведомления об ограничении услуги энергоснабжения, 70% неплательщиков, после этого произвели оплату долга», — рассказал начальник управления по работе с физическими лицами в городе ПАО «Томскэнергосбыт» Алексей Смирнягин.

Кроме того, в 2019 году компания уже направила в суд 372 исков в отношении должников в г. Томске. Информация о неплательщиках передается в бюро кредитных историй. Теперь при обращении в банки эти люди могут получить отказ в получении денег из-за неоплаченной задолженности по комуслугам.

В отношении более 500 томичей, задолжавших за тепло и ГВС применен запрет на выезд за границу. Энергетики призывают абонентов задуматься о неприятностях, связанных с накоплением задолженности, и своевременно производить оплату по счетам.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Замглавы Минстроя Андрей Чибис: О тарифах на ЖКХ, капремонте и экономии на тепле
Как тратятся деньги, которые мы отчисляем на капремонт? Что грозит недобросовестным управляющим компаниям? И можно ли снизить тарифы на коммунальные услуги? Об этом и многом другом в интервью «КП» рассказал заместитель министра строительства и ЖКХ
Новости 24
В Томске установилась солнечная мартовская погода
Томский СК передал в суд дело о зверском убийстве мужчины
Томские педагоги стали победителями престижного всероссийского конкурса
В Томске стало на 18 километров дорог больше
Томь вскроется примерно 13-15 апреля
Томичей приглашают принять участие в акции "Купил-подарил"
К лету в Томске появится туристическая карта на английском языке
Неделя профориентации в ТГУ "Выбор за тобой" 25-29 марта
4 приятеля решили добыть газ, но повредили участок газопровода в Томской области
Томские кардиохирурги выполнили уникальную операцию с «живым» протезом
Томские росгвардейцы получили благодарность от коллег из полиции
Раскрыта группа мошенников с маткапиталом, похитивших около 15 млн руб
У хозяйки гостиницы в Новом Васюгане приставы арестовали здание и 2 КамАЗа
Всем автобусным перевозчикам Томска нужно получить новую лицензию
На Томи начали взрывать лед
Знай свои права! Томичей приглашают на лекцию о защите потребителей
Полтора месяца остается у томичей, чтобы подать на налоговый вычет