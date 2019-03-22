Томские энергетики отключили свет в 1300 квартирах должников

С начала 2019 года отключенными от энергоснабжения оказались 870 томичей и 420 жителей области.

«В целом долг населения города Томска за электроэнергию, отопление и горячую воду в настоящее время составляет более 2 млрд рублей, из которых 1,8 млрд рублей — долг за услуги теплоснабжения, что на 120 млн больше, чем в прошлом году», - сообщила пресс-служба ПАО «Томскэнергосбыт».

20 марта энергетики отключили энергоснабжение и ГВС в квартирах потребителей, задолжавших за поставленные услуги более 100 тысяч рублей.

Как пояснили представители компаний «Томскэнергосбыт» и ТомскРТС», ограничение поставки ресурсов неплательщикам – это крайняя мера. К ней прибегают, когда абоненты не хотят платить по счетам, несмотря на многочисленные напоминания посредством звонков из контакт-центра или sms.

«SMS – сообщений наша компания направила 27 тысячам должников с января этого года. Более 22 тысяч потребителей получили уведомления об ограничении услуги энергоснабжения, 70% неплательщиков, после этого произвели оплату долга», — рассказал начальник управления по работе с физическими лицами в городе ПАО «Томскэнергосбыт» Алексей Смирнягин.

Кроме того, в 2019 году компания уже направила в суд 372 исков в отношении должников в г. Томске. Информация о неплательщиках передается в бюро кредитных историй. Теперь при обращении в банки эти люди могут получить отказ в получении денег из-за неоплаченной задолженности по комуслугам.

В отношении более 500 томичей, задолжавших за тепло и ГВС применен запрет на выезд за границу. Энергетики призывают абонентов задуматься о неприятностях, связанных с накоплением задолженности, и своевременно производить оплату по счетам.