Ирина Слуцкая провела фестиваль скандинавской ходьбы в Томске

В воскресенье, 24 марта, Новособорная площадь превратилась в спортивный лагерь. Сотни томичей собрались здесь, чтобы принять участие в региональном этапе всероссийского проекта «Ходи, Россия!». Его организовал Добровольный физкультурный союз в рамках серии фестивалей здоровья и скандинавской ходьбы при поддержке администрации Томской области. Открывала спортивный праздник автор и инициатор проекта – известная всей стране фигуристка Ирина Слуцкая.

Виктория Хадкевич приняла самое активное участие в акции и пообщалась с тренерами из столицы

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Ирина Слуцкая рассказала о пользе "северной" ходьбы

- Многие знают Томск как город студентов, который отзывчиво принимает новые научные идеи, веяния и настроения. Мы хотим максимально подробно рассказать об этом полезном и доступном практически для всех виде спорта. Надеюсь, что наши обучающие мастер-классы понравятся горожанам, а скандинавская ходьба станет традиционным и увлекательным видом физкультуры для томичей, - приветствовала участников Ирина Слуцкая.

Звезда международного класса приехала в наш город с командой основоположников набирающего популярность спорта. Среди них тренеры Ирина Касьян и Ирина Голоднюк, руководитель московского клуба «Верста», и Марко Кантанева - финский лыжник, разработчик первых палок для скандинавской ходьбы. Марко подготовил отдельный мастер-класс для людей с диабетом.

Марко Кантанева - финский лыжник, разработчик первых палок для скандинавской ходьбы.

Среди многочисленных участников акции – а их собралось более 2000 человек - были не только жители областного центра, но и Северска, и Томского района. Кроме того, одновременно мастер-классы по скандинавской ходьбе прошли в других районах области, в том числе в Асиновском, Парабельском, Колпашевском и Молчановском.

Зарегистрировавшись и получив спортивный инвентарь, участники распределились на группы в зависимости от уровня подготовки, после чего стартовали мастер-классы и воркшопы. Для тех, кто еще не знаком с северной ходьбой, прошел воркшоп «Новичок», а с теми, кто занимается уже много лет, Марко Кантанева провел мастер-класс для профессионалов.

Тренерский состав Добровольного физкультурного союза

Как отметила Ирина Слуцкая, северная ходьба – это не просто спорт для реабилитации, хотя его значение для людей с кардиозаболеваниями, болезнями суставов, костно-мышечной системы, сахарным диабетом чрезвычайно велико. Вместе с тем, это дисциплина в туризме – а теперь и самостоятельный вид спорта.

- Кто-то может посчитать, что ходьба с палками – это для пенсионеров. На самом деле, как фигуристка, могу сказать, что скандинавская ходьба – это полноценная тренировка у бегунов, лыжников, представителей смежных видов спорта, - подчеркнула Ирина Слуцкая.

На мастер-классе от тренеров Добровольного физкультурного союза, в частности, Ирины Голоднюк, томичи узнали, как правильно строится тренировка, как верно подобрать инвентарь для занятий.

- Теперь я понимаю, чем отличаются лыжные палки от «скандинавских», - поделилась своими впечатлениями участница события Виктория Хадкевич. – Не только наконечниками, но и размером. Обычные лыжные палки – это рост человека, умноженный на 0,9, а у специальных коэффициент 0,66-0,68. То есть они до талии, значит, мягче удар и лучше амортизация.

По словам Слуцкой, у томичей есть все возможности освоить этот доступный и недорогой вид спорта, весьма полезный для здоровья: «Я знаю, что у вас работает замечательный инструктор по скандинавской ходьбе Павел Толстолес, который организовал для нас целую экскурсию по городу», - сказала она.