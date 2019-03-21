Новую схему движения маршруток в Томске опубликуют в пятницу

Заместитель мэра Томска Владимир Брюханцев сообщил, что в пятницу, 22 марта, на официальном сайте администрации города Томска появится проект новой схемы движения маршрутного транспорта. Окончательный вариант, по его словам, будет разработан к 25 апреля. Между этими двумя событиями горожане могут повлиять на конечное решение путем участия в обсуждениях

Необходимость актуализации схемы (а «старой» всего 2 года) в мэрии объясняют тем, что она не устраивает пассажиров и перевозчиков. А надо, чтобы устраивал.

«Предлагается модернизировать маршрутную сеть в интересах томичей, чтобы сократить количество пересадок, а, следовательно, и расходы людей. Также необходимо обеспечить доступность маршрутного транспорта жителям новых микрорайонов и присоединенных территорий», - пояснил Брюханцев.

Кроме того, будет модернизирована не только схема движения, но и качество перевозок маршрутным транспортом.

«Сегодня основная претензия жителей города – это качество обслуживания. Наша задача - ужесточить контроль за перевозками, сделать обязательной установку терминалов для «безнала», а также довести долю низкопольных автобусов до 10% на каждом маршруте. И эти требования будут касаться как межмуниципальных перевозок, так и городских маршрутов», - пояснил чиновник.

Кроме того, будет создана единая диспетчерская служба, что также повысит качество обслуживания пассажиров.

Далеко не все томичи поддерживают инициативу горадминистрации, в частности, предложение ликвидировать маршруты №№ 3, 5, 23 и 31. В Томске даже начался сбор подписей в защиту данных направлений.

В ответ на это, администрация Томска напоминает, что озвученный проект «носит рабочий характер, он будет утвержден после анализа всех поступивших предложений к 25 апреля».

Свои предложения по маршрутной сети можно направить на официальную электронную почту МБУ «Центр организации и контроля пассажироперевозок»: raspisanie@admin.tomsk.ru, лично в письменной (устной) форме по адресу: г. Томск, пр. Мира 52, 3 этаж, также оставить по телефону 28-29-06 и 28-29-05.