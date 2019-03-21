Как эксперты оценили качество питания в школьных столовых Томска

С начала года родителей томских школьников волнует тема питания. Полдня ребенок проводит на учебе, и за это время ему необходимо один, а то и два раза поесть. От того, какого качества будут блюда, зависит здоровье ученика.

Поводом поднять этот вопрос стал скандал в 26-й гимназии, где школьники объявили бойкот местной столовой, заявив, что невозможно кушать то, что готовят повара. Проблемой школьного питания озадачился родительской комитет Томской области, который провел опрос и выяснил, что 74,5% родителей - участников интернет-голосования - утверждают: дети недовольны качеством питания в столовых. В то же время ОНФ (Общероссийский народный фронт) выяснил, что томские фирмы, которые ранее были замечены в поставке некачественной продукции, до сих пор организовывают питание в школах.

Сложившуюся ситуацию прокомментировали эксперты, среди которых первым выступил начальник отдела обеспечения деятельности учреждений департамента образования администрации Томска Максим Савенков.

- Я бы поставил нашим столовым твердую «четверку», потому что тут есть над чем работать. Ключевой вопрос - выстраивание системы контроля питания с активным участием родителей. Второй момент - автоматизация расчета, внедрение «безнала». Третий - работа с рекомендуемым меню, поиски вариантов его разнообразить, - отметил Максим Георгиевич.

Жалоб поступает не так много. Прежде всего это человеческий фактор, ошибки людей, которые работают на пищеблоке. Случаи, когда проблема касается качества сырья, - скорее исключения из правил. С начала 2019 года зафиксировано три обращения, одно из них как раз из 26 -й гимназии. В настоящее время идут проверки.

Оценку «5» томским школьным столовым поставил заместитель директора комбината школьного питания Алексей Андриевский.

- Как руководитель предприятия, которое обеспечивает питанием 25 школ, могу сказать, что меню в томских столовых - разнообразное. Мы прикладываем все силы, разрабатываем 24-дневное меню, которое обязательно согласовывается с Роспотребнадзором, - уточнил Алексей Александрович.

По словам организатора, соотношения оптимальные цена и качество удается достигать с помощью оптового закупа в «промышленных» масштабах. Например, говядина обходится комбинату по закупочной цене в 423 рубля за килограмм, масло сливочное - 420 рублей за килограмм. Все это гостовские продукты высочайшего качества.

Директор гимназии № 29 Светлана Шабалина поставила «пятерку» и также поделилась своим мнением по данной теме. Именно ее учреждение победило в рейтинге лучших школьных столовых.

- Для того чтобы добиться такого результата, нам приходилось менять поставщиков питания. Сейчас в нашей столовой безналичная система расчета, очень жесткий и строгий бракераж: ни одно блюдо не допускается к раздаче без одобрения комиссии. На мой взгляд, проблема в том, что хорошего поставщика найти не так-то просто. Школы - бюджетные учреждения и работают по 44-ФЗ, заключая договор с той организацией, которая выиграет конкурс, и здесь огромную роль играет цена.

Александр Исаков, член управляющего совета школы № 14:

- Я ставлю «четверку». В целом это проблема системы, когда ключевую роль играет стоимость. И я поражаюсь, как поставщикам школьного питания удается готовить не хуже, чем в столовых вузов, при этом сохранять цену, что в три раза ниже, - заявил Александр.

Анастасия Мирскова, родитель, входящий в бракеражную комиссию школы №19:

- Я могу сказать только за свою школу: оцениваю на «отлично». Суп наваристый, ароматный, каша с маслом. Едва подходя к столовой, я уже по запаху определяю, что продукты свежие. Бывала в учреждениях, где доносится кисловатый запах, вот там, на мой взгляд, проблемы, - поделилась мнением Анастасия.

Эксперты посоветовали родителям, у которых возникают вопросы к качеству питания, в первую очередь обращаться к директору школы. Если это не находит отклика, то в департамент образования и параллельно в Роспотребнадзор - для организации проверки и работы профильной комиссии.