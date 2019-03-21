«Золотая» молодежь школы № 28

Прошедший совсем недавно муниципальный этап Всероссийского конкурса «Учитель года» показал, что лучший педагог именно в 28-й школе. Им стала учитель биологии Елена Белова, которая работает 8 лет и, помимо своего предмета, ведет внеурочную деятельность по экологическому курсу, а также классное руководство. Побывав в этой школе, мы узнали, что здесь очень сильное движение молодых педагогов и они при поддержке опытных наставников добиваются блестящих результатов.

Ценят родители и обожают дети

Директор школы Нина Гринькова называет своих молодых учителей не иначе как звездами и гордостью учреждения.

- Знаете, это ведь не первая победа Елены Николаевны. До этого она стала дипломантом конкурса «Педагогические горизонты», финалистом «Самый классный классный», «Первые шаги в профессии» и сейчас, помимо подготовки к региональному этапу «Учитель года», участвует в следующем этапе «Первые шаги в профессии» - для учителей химии и биологии, - отмечает директор школы.

- И как классный руководитель она превосходна, - добавляет замдиректора по научно-методической работе Елена Насонова. - Класс дружный, сплоченный, очень тесная связь с родителями. Поддерживаются все традиции, праздники, походы. Для детей Елена Николаевна, без преувеличения, - вторая мама.

Елена Юрьевна рассказала, что в их школе сегодня работает много сильной молодежи. Буквально за 3-5 лет своей деятельности они уже могут показать свой «победный пьедестал» с наградами и дипломами престижных педагогических конкурсов.

Алена Соснина, учитель русского языка и литературы, работает 5-й год. В 2016 году она дала старт череде побед молодых педагогов 28-й школы в конкурсе «Педагогические горизонты», в котором стала бесспорным лидером.

Вот только последние достижения учителей за 2018-2019 годы:

Светлана Борисова, учитель истории, - еще одна звездочка и гордость учреждения, также победила в «Педагогических горизонтах». Владислав Цыренов, учитель английского языка, стал финалистом городского конкурса профессионального мастерства «Рыцарь образования». Финалистами конкурса «Педагог-наставник» стали Лариса Киселева, Анна Осадчая, Светлана Халабузар, Татьяна Бянкина, все они - учителя начальных классов. Финалистом конкурсов «Учительница первая моя» и «Самый классный классный» стала Елена Астахова. А активист, учитель ОБЖ Станислав Колмаков, оказался финалистом регионального этапа Всероссийского конкурса «Учитель здоровья-2018».

Кстати, Станислав Викторович стал инициатором и возглавил пришкольный Клуб молодых специалистов.

- С его появлением вся наша деятельность приобрела иной характер, мы стали сплоченнее и дружнее. Бывает неловко подойти к педагогу с 20-летним опытом, а к такому же, как ты, - легко. Это как горизонтальное наставничество, - прокомментировала Светлана Борисова.

Клуб молодых и находчивых учителей

Сегодня в городе вообще развито движение молодых учителей, например, недавно прошел конкурс «Равнение на подвиг». В нем специалисты 28-й школы оказались бесспорными лидерами. Была и стрельба, и дартс, и строевая подготовка, и «Веселые старты». Сейчас дружная команда планирует поехать в Кемерово на форум молодых специалистов и представить свой опыт по организации клуба на базе школы.

Надо отметить, что школа №28 по итогам 2017-2018 учебного года стала лауреатом конкурса «100 лучших школ России», находится во всероссийском реестре «Книга почета» и объединяет в себе множество сетевых и инновационных площадок по различным направлениям, за которые отвечают, кстати, именно начинающие педагоги.

- Каждый год наши учителя принимают участие в конкурсе «Учитель года», - возвращаясь к началу, рассказала Нина Алексеевна. - И очень приятно, что в этом году у нас первое место, до этого занимали второе, четвертое, но стабильно мои учителя оказывались дипломантами этого конкурса, входили в шестерку финалистов.

В успехе молодежи директор подчеркивает огромную заслугу замдиректора по методической работе Елены Юрьевны и понимание всего коллектива.

- Не каждая школа готова вкладываться в своих специалистов, но мы считаем, что это в интересах самого учреждения - готовить сильные кадры. Поэтому не боимся молодежь представлять на такого высокого ранга конкурсах. Стараемся найти в каждом свою изюминку, сделать так, чтобы педагогический талант раскрылся. Им хочется работать, делиться знаниями не партикулярно, а творчески, с большой самоотдачей. Например, провести урок истории с погружением - в русском сарафане и с артефактами. У детей глаза горят, и им хочется учиться. Думаю, в этом главный успех педагога.