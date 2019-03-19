2019-03-19T05:31:07+03:00
Происшествия

Виновата канализация? В Томске расследуют массовую гибель рыбы

События на городском озере Керепеть разберут в рамках уголовного дела
Татьяна Щукина
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Теперь на озере с удочкой уже не постоишьТеперь на озере с удочкой уже не постоишьФото: "КП" Архив
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По факту гибели рыбы на озере Керепять, расположенного в микрорайоне Черемошники в Томске, возбуждено уголовное дело по статье «нарушение правил охраны водных биологических ресурсов». Об этом сообщила Томский межрайонный природоохранный прокурор Ирина Борзенко. Ранее проверку событий октября 2018 года проводила региональная прокуратура совместно со специалистами департамента природных ресурсов Томской области и томского отдела Верхнеобского территориального управления Росрыболовства.

Загрязнение озера произошло полгода назад в результате аварии на главной насосной станции. Часть канализационных стоков тогда попала в воду, где погибла рыба – щука, карась, плотва и верховка. По оценкам экспертов, сумма ущерба превысила 5,5 миллиона рублей, кроме того, в районе аварии серьезно пострадала почва. По итогам административного разбирательства, в произошедшем виновна ООО «Томскводоканал». В то же время, сама компания отказывается возлагать на себя всю полноту ответственности за массовую гибель рыбы в Керепяти, поскольку озеро систематически страдает от попадания хозяйственно-бытовых стоков Черемошников и промышленных отходов..

ИСТОЧНИК KP.RU

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