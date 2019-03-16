2019-03-16T08:54:24+03:00
Общество

Стая бездомных собак оккупировала детскую площадку на Каштаке в Томске

Местные жители бояться гулять со своими детьми
Софья СЕВОСТЬЯНОВА
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фото: из группы "Регион70" Вконтактефото: из группы "Регион70" ВконтактеФото: из открытых источников
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О своей проблеме сообщила местная жительница в группу «Регион70» Вконтакте. Она выложила фото и видео, где не менее 10 собак гуляют прямо во дворе на детской площадке.

- Подскажите, пожалуйста, куда обратиться по поводу собак? У нас на детской площадке уже несколько дней обосновалась стая, пройти мимо них сложно, я уже не говорю про то, что ребенка гулять одного отпустить, - написала Наталья.

По кадрам видно, что далеко не домашние животные, а бездомные собаки, сбившиеся в стаю. Пользователи мгновенно отреагировали на пост, прокомментировав, что их необходимо отловить и усыпить. Другие более гуманно предлагали отловить и стерилизовать. Другие же отметили, что сами по себе эти собаки «не возникли»: значит животных выбросили, а потом они расплодились до стаи.

Вопросом уже заинтересовались члены зоозащитных организаций, которые собирются принять меры.

А домашних на площадку можно?

В Томске разрешено выгуливать домашних животных только в специально отведенных для этого местах. Городские парки, скверы, детские площадки такими не являются. За такую прогулку придется заплатить штраф 1000 рублей.

Да, таких специальных площадок у нас в городе немного, но это не дает владельцам животных никакого права выгуливать своих любимцев в местах массового скопления и отдыха томичей. Нарушаются санитарные нормы, к тому же, зачастую собаки выгуливаются без намордников или поводков.

Кстати, в микрорайоне Каштак более 13 лет назад была закрыта единственная в городе специализированная площадка. Сейчас на ее месте стоит жилой дом. В настоящее время владельцы животных могут довольствоваться придомовой территорией и небольшими скверами, которые еще не попали под запрет.

Здесь - разрешено

В Советском районе это территория по адресу ул. Сибирская, 118. В Ленинском районе: территория в районе АРЗа на пр.Мира, территория по адресу ул.Героев Чубаровцев. В Октябрьском районе: территория по ул. Клюева — ул. Энтузиастов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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