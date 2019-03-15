Бывший глава томского Рослесинфорга обвиняется во взятке за обман суда

Экс-директор Томского филиала ФГБУ «Рослесинфорг» предстанет перед судом за получение взятки в значительном размере. По версии следствия, мужчина взял деньги у предпринимателя за подготовку «нужной» экспертизы для Арбитражного суда. Приняв вознаграждение, глава ведомства оказал давление на своего подчиненного эксперта, чтобы тот составил документ, где отрицалось нарушение коммерсантом Правил пожарной безопасности, что не соответствовало действительности.

«В 2017 году в ответ на обращение директора коммерческой организации с просьбой о проведении судебной экспертизы по арбитражному делу обвиняемый потребовал передать ему взятку в 100 тысяч рублей за проведение экспертизы в короткие сроки и за влияние на эксперта, которому он даст указание не включать в заключение допущенные взяткодателем нарушения Правил пожарной безопасности при выполнении работ в Бакчарском участковом лесничестве», - сообщила пресс-служба СУ Следственного комитета по Томской области. Впоследствии данное экспертное заключение было направлено в Арбитражный суд Томской области.

Первые материалы по делу были собраны региональным УФСБ, после чего расследованием преступления занялись специалисты СК. Выяснилось, что взятка бывшему главе томского Рослесинфорга была передана через его зама, который за посредничество получил половину суммы.

Сейчас обвиняемый находится под домашним арестом. Как пояснили в Следственном комитета, на его имущество наложен арест на сумму три миллиона рублей.