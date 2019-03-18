Томские власти рассказали, как повысят рождаемость и продлят жизнь

Заместитель губернатора Томской области по социальной политике Иван Деев озвучил приоритеты нацпроекта «Демография». Всего блоков – пять, и их финансирование до 2024 года составит 7,5 млрд рублей», – уточнила пресс-служба администрации региона.

Первый проект - «Финансовая поддержка семей при рождении детей» - направлен на увеличение суммарного коэффициента рождаемости. Рассказывая о конкретных мероприятиях этого проекта, чиновник отмети, что «это ежемесячные выплаты в связи с рождением и усыновлением первого ребенка, поддержка семьи в случае рождения третьего и последующих детей, а также увеличение количества мероприятий по репродукции человека путем ЭКО».

Название второго проекта говорит само за себя - «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет». По планам администрации Томской области, к 2024 году число мест в детсадах региона увеличится больше чем на 4 тысячи, а профобучение во время декрета пройдет 1761 женщина.

Проект «Старшее поколение» нацелен на увеличение продолжительности здоровой жизни в Томской области до 67 лет. Среди способов достижения такого результата — создание 22 мобильных бригад для доставки пожилых людей, проживающих в сельской местности, в медицинские организации для проведения скринингов, а также их вакцинация от пневмококка.

Как сообщил Деев, уже в 2019 году также планируется создание гериатрический службы, сначала в городе Северске, затем - в больнице № 2 областного центра. «В дальнейшем мы намерены охватить и муниципальные образования», — подчеркнул вице-губернатор.

Четвертый проект - «Укрепление общественного здоровья» — нацелен на снижение смертности взрослого населения. Помимо сокращения продаж алкоголя, по проекту планируется массово маркировать продукты, чтобы потребитель мог понять, насколько они помогут сохранить здоровье.

«Спорт – норма жизни» - пятый блок нацпроекта «Демография», и он напрямую связан с двумя предыдущими. Его цель - довести за 5 лет число жителей региона, систематически занимающихся физкультурой, до 55%. Вице-губернатор пояснил, что достичь такого впечатляющего показателя помогут строительство и ремонт спортивных объектов и обновление инвентаря. Например, строительство физкультурно-оздоровительных объектов запланировано в Колпашевском и Молчановском районах.