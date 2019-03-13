Онлайн-консультация по начислениям за ЖКУ пройдет в четверг в Томске

В четверг, 14 марта, в 16.00 по адресу улица Кузнецова, 28а состоится консультативный прием граждан, на котором специалист поможет им разобраться в правильности начислений за услуги ЖКХ. Встреча будет транслироваться в онлайн-режиме, - сообщила пресс-служба администрации города Томска. На сайте мэрии уточняется, что прием томичей будет вести один из ведущих экспертов жилищно-коммунальной отрасли Владимир Фурсин.

«Основными темами встречи будут: разница начислений за отопление по 1/12 и по факту, порядок проверки начислений за отопление и проблемы работы общедомовых приборов учета, - отмечено в официальной информации.

Напомним, что консультации специалистов по вопросам ЖКХ прроводятся в Томске по поручению мэра Ивана Кляйна на базе комитета по местному самоуправлению.

«Мы должны помочь томичам разобраться в справедливости начислений за коммунальные услуги. В Томске есть ряд экспертов, которые специализируются на этой тематике, и я попросил их подключиться к работе с населением», - пояснил градоначальник.