Захват условных террористов пройдет во вторник в Татарской слободе

Во вторник, 12 марта, в Томске состоятся совместные учения силовых структур по пресечению условного теракта. Как сообщила пресс-сужба региональной ФСБ, тренировка пройдет в районе пересечения улиц Татарской и Источной, в ней примут участие сотрудники управлений ФСБ, МВД, МЧС, ФСИН и Росгвардии по Томской области.

«В рамках тренировки будут отработаны действия по проведению силовой операции, а также мероприятия по минимизации и ликвидации последствий условного теракта». – пояснили представители силовых ведомств.

В рамках учений по улицам Томска будет передвигаться спецтехника и автомобили экстренных служб. Оперативный штаб просит жителей города сохранять спокойствие и с пониманием отнестись к проведению мероприятий, направленных на поддержание готовности силовиквй к противостоянию угрозам террористического характера.