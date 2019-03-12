2019-03-12T05:17:34+03:00
Политика

Захват условных террористов пройдет во вторник в Татарской слободе

Силовики намерены вывести спецтехнику на улицы города
Татьяна Щукина
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В ходе учений жителей Томска просят сохранять спокойствие и отнестись с пониманием к тренировкеВ ходе учений жителей Томска просят сохранять спокойствие и отнестись с пониманием к тренировкеФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Во вторник, 12 марта, в Томске состоятся совместные учения силовых структур по пресечению условного теракта. Как сообщила пресс-сужба региональной ФСБ, тренировка пройдет в районе пересечения улиц Татарской и Источной, в ней примут участие сотрудники управлений ФСБ, МВД, МЧС, ФСИН и Росгвардии по Томской области.

«В рамках тренировки будут отработаны действия по проведению силовой операции, а также мероприятия по минимизации и ликвидации последствий условного теракта». – пояснили представители силовых ведомств.

В рамках учений по улицам Томска будет передвигаться спецтехника и автомобили экстренных служб. Оперативный штаб просит жителей города сохранять спокойствие и с пониманием отнестись к проведению мероприятий, направленных на поддержание готовности силовиквй к противостоянию угрозам террористического характера.

ИСТОЧНИК KP.RU

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