Оркестр Томской филармонии впервые выступил с онлайн-концертом

В воскресенье, 10 марта, Томская областная филармония впервые провела онлайн трансляцию концерта для слушателей области. Как пояснили специалисты учреждения, в концерте «Классическая весна» прозвучали произведения И.С. Баха, В.А. Моцарта, П.И. Чайковского, Дж. Верди, Ж. Бизе, Г. Свиридова, Д. Уильямса, Ж. Оффенбаха. Вместе с жителями областного центра, к прекрасному приобщились любители музыки из Молчановского района. Трансляция велась из Органного зала в режиме реального времени с помощью четырех видеокамер.

- С 2019 года все концертные организации России начали реализацию национального проекта «Культура» с функционированием виртуальных концертных залов. Главная задача – расширить круг слушателей классической музыки и сделать максимально доступными шедевры мировой классической музыки в исполнении известных музыкантов, - рассказала директор Томской областной государственной филармонии Наталия Чабовская, подчеркнув, что в ближайшем будущем вслед за Молчановским районом к проекту присоединятся и другие муниципалитеты Томской области.

Своими впечатлениями от концерта поделился и дирижер Владимир Сапожников. По его словам, трансляция не осложнила его работу, но повлияла на общий настрой оркестра.

– Мысль о том, что нас будут слушать не только в Органном зале, но и где-то за его пределами, заставила осознать ответственность и перед той аудиторией, которую мы не видели, не ощущали ее дыхание, но которой мы старались донести красоту музыки. Это ощущение не совсем понятное, но очень приятное. Я благодарю судьбы за такой подарок, - сказал маэстро.