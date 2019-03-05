2019-03-05T06:19:12+03:00
Происшествия

В пятиэтажке на Вершинина в Томске из-за снега обрушилась круша

После происшествия из дома эвакуировались около 30 жильцов
Татьяна Щукина
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К месту происшествия оперативно выехали спасатели. Фото: ivbg.ruК месту происшествия оперативно выехали спасатели. Фото: ivbg.ru
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В старом 5-этажном доме на улице Вершинина, 18 произошло обрушение кровли. ЧП случилось вечером понедельника, 4 марта. К месту происшествия оперативно выехали специалисты регионального МЧС и замглавы администрации Кировского района Константин Потарский. Жильцы пострадавшей многоэтажки (около 30 человек) смогли самостоятельно выйти на улицу и наблюдали за происходящим с большой тревогой. Из людей, населяющих дом, никто не пострадал. Их квартиры тоже остались в сохранности. Однако в один из подъездов протекла сверху вода из поврежденного трубопровода.

После обследования здания, спасатели сделали вывод, что угрозы дальнейшего обрушения нет. Он уточнили, что пострадала стропильная часть кровли на площади в 200 квадратных метров. Жители вернулись в свои квартиры, хотя несколько из них предпочли временно пожить у знакомых. Они рассказали, что до обрушения крыши в 9 часов вечера весь день они слышали какой-то треск. По их мнению, во всем виновата управляющая компания, которая плохо очищала кровлю от снега. В то же время люди не отрицают, что накопившаяся снежная масса лишь послужила «спусковым крючком»: крыша давно нуждалась в ремонте.

Утром 5 марта ремонт кровли и коммуникаций в доме уже начался, из-за этого во втором подъезде временно отключили горячую воду.

ИСТОЧНИК KP.RU

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