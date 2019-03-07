2019-03-07T17:49:28+03:00
Звезды

Евангелие от Марка переведено на чулымский язык в Томской области

В России сохранилось лишь несколько десятков носителей языка, внесенного в Красную книгу ЮНЕСКО
Татьяна Щукина
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Чулымцы живут в деревнях Томской области и Красноярского края. Фото: pravoslavie.tomsk.ruЧулымцы живут в деревнях Томской области и Красноярского края. Фото: pravoslavie.tomsk.ru
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В Томской епархии завершен первый этап работы по переводу Священного Писания на язык одного из самых малочисленных коренных малых народов Сибири и Дальнего Востока. По данным переписи 2010 года в России проживало лишь 355 чулымцев, из которых знали родной язык не более 50 человек. Томское духовенство и ученые надеются, что появление Евангелия на чулымском языке поможет возродить интерес представителей народа к своей истории и культуре.

Идея перевода Евангелия на чулымский язык появилась в 2017 году, к настоящему времени завершен перевод одной из четырех книг Нового Завета. Работа была выполнена силами руководителя миссионерского отдела Томской епархии иерея Алексия Самсонова, лингвиста Томского государственного педагогического университета Валерии Лемской и носителя чулымского языка Василия Габова. Работу поддерживает Синодальный миссионерский отдел РПЦ, взявший курс на сохранение и просвещение малых народностей.

Василий Габов (второй слева) остался, пожалуй, лучшим носителем чулымского языка в России. Фото: pravoslavie.tomsk.ru

Василий Габов (второй слева) остался, пожалуй, лучшим носителем чулымского языка в России. Фото: pravoslavie.tomsk.ru

«В данный момент напечатан итоговый экземпляр Евангелия от Марка, он ждет одобрения Издательского совета РПЦ, - рассказал иерей Алексий Самсонов. - При поддержке мэрии города Томска мы планируем издать 400 экземпляров. Десять из них останутся в Синодальном издательском совете, ещё несколько будут отданы в библиотеку Томской духовной семинарии, остальные мы передадим чулымцам, проживающих в Томской области и в Красноярском крае».

Отметим, что отрывки Евангелия на чулымском языке уже читались на богослужениях. В 2018 году они прозвучали на Пасхальной Литургии в ряде храмов Томска, а 23 февраля 2019 года часть перевода была прочитана в ходе миссионерской поездки в деревню Новошумилово Тегульдетского района.

Как рассказали в Томской епархии, сейчас началась работа по переводу на чулымский язык Евангелия от Матфея. Перевод осложняется тем, что чулымцы никогда не имели письменности, и для адекватного отражения их языка лингвисту Лемской и представителю народа Габову пришлось разработать чулымский алфавит. Чулымская азбука станет составной частью книги, содержащей Евангелие от Марка, так что по ней чулымцы смогут учить родной язык и учить ему своих детей.

Для справки:

Чулымцы (другие названия - томские карагасы, чулымские люди, чулымские татары, чулымские тюрки, чулымские хакасы) — народ, проживающий в бассейне реки Чулым и вдоль ее притоков Яя и Кия. Относится хакасской группы тюркской ветви алтайской языковой семьи. Чулымский язык является вымирающим и внесен в Красную книгу исчезающих языков ЮНЕСКО. Язык сохраняется на протяжении сотен лет – известно, что это язык знал и понимал Чингисхан. Земли от устья реки Чулым и на запад от него он передал во владение своему старшему сыну Джучи.

ИСТОЧНИК KP.RU

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