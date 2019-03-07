Жители Томска поймали на улице оленя, сбежавшего из шашлычной

В пятницу, 7 марта, жители Томска стали свидетелями необычного происшествия: по городским улицам бегал взрослый олень. Животное пришло в город с другого берега реки Томь по Коммунальному мосту, где попутно миновало пост ГИБДД. На мосту остановить испуганное животное оказалось невозможно, но это удалось сделать в начале Московского тракта.

«Я проезжал на машине по Московскому тракту примерно в 12.05, когда меня остановили ребята-добровольцы (такие же водители) и попросили помочь связать животное, чтобы оно не натворило дел на проезжей части», - рассказал один из участников событий Алексей Чистяков. По словам очевидца, оленя связали буксировочным тросом и привязали к березе. Животное явно нервничало, однако повреждений на нем не было и оно не выглядело истощенным. Вскоре к месту происшествия приехали представители местного охотобщества, а вскоре и хозяева лесного зверя, которые погрузили оленя в «Газель» и увезли.

Оказалось, что олень сбежал из шашлычной «Гоар», расположенной за мостом на въезде в город. Владельцы бизнеса считают возможным держать при заведении общепита мини-зоопарк и все четыре дня после пропажи оленя, они занимались поисками беглеца.