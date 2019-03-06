Пожар рядом с ТЦ «Смайл-сити» на Вершинина произошел в Томске

Производственный цех, занимавший двухэтажное железобетонное здание на улице Вершинина, 46/6 загорелся днем вторника, 5 марта. Цех принадлежит предприятию, которое занимается конструированием и производством режущего инструмента. Сообщение о пожаре поступило в пожарно-спасательную службу в 14:16..

Поскольку загоревшееся здание располагается в непосредственной близости к торговому центру «Смайл-сити», к месту возгорания региональным управлением МЧС были отправлены сразу 12 машин. В тушении были задействованы 39 человек. С огненной стихией удалось справиться к 14:54 часам. Никто из работников цеха от пожара не пострадал, но обгорело оборудование и часть производственных помещений.

«В результате возгорания в цеху обгорели металлообрабатывающий станок и вытяжная вентиляция, частично обгорело деревянное перекрытие кровли. Площадь пожара составила 50 квадратных метров. Пострадавших нет», — уточнила пресс-служба ГУ МЧС по Томской области.

Как уточнили в ведомстве, сейчас специалисты занимаются установлением причина пожара.