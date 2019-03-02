В Томске малыши оказались одни запертыми в детском саду

Родители детей, посещающих частный садик «Аннушка» на Ивана Черных,14 поделились ужасной историей в группе «Регион70» Вконтакте.

В пятницу, 1 марта, часть ребят оказалась заперта в помещении за железной дверью. Взрослых в тот момент с ними не было. Входную дверь заклиникло, и чтобы освободить детей, пришлось вызывать МЧС.

Как сообщил один из отцов, чей ребенок туда ходит, это садик квартирного типа, то есть, частный. Проблемы с замком на входной дверью были последние несколько дней. Почему директор не приняла меры сразу – непонятно.

В тот день, она пошла гулять с частью детей, остальных оставила в саду одних без взрослых, входную дверь заклинило.

По версии директора, она повела детей гулять, а одного оставила в саду, и он запер дверь с той стороны. Однако есть видео, на котором заметно, что ребенок заперт не один. Даже если бы один – такие действия со стороны взрослого не допустимы.

В областном ГУ МЧС информацию о вызове подтвердили. Им действительно пришлось вскрывать дверь. Вызов из учреждения поступил в 10:55. Спасатели оперативно прибыли на место и уже в 11:20 решили проблему.

Родители написали заявление в прокуратуру.

Руководитель детского сада Ольга Ковалева пока не стала комментировать ситуацию СМИ.

Отметим, что в своей группе Вконтакте, садик обозначен, как детский клуб. На вопрос родителей, какой у учреждения статус, директор письменно ответила, что "два в одном: и сад и клуб раннего развития".

В этом деле предстоит разобраться правоохранительным органам, которые проведут проверку, опросят всех свидетелей и очевидцев произошедшего.