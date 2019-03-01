Заммэра Томска Анна Подгорная дала признательные показания

Следственный комитет РФ по Томской области сообщил новую информацию о ходе расследования уголовного дела, возбужденного по факту злоупотребления должностными полномочиями в мэрии Томска. Ведомство подтвердило информацию, размещенную ранее в томских СМИ, а именно, что сотрудники городского департамента архитектуры и градостроительства допустили нарушение закона, действуя в интересах матери его начальника Анны Подгорной.

«Установлено, что в декабре 2016 г. департаментом архитектуры и градостроительства администрации города Томска по заявлению матери начальника указанного департамента было незаконно подписано распоряжение о выдаче ей разрешения на использование земель в поселке Радиоцентр в целях строительства газопровода», - сообщила пресс-служба СКР. Ситуацию усугубило то, что «в нарушение установленных правил газопровод был размещен на участке особой природоохранной зоны».

По подозрению в совершении преступления Анна Подгорная была задержана и, как отметили в Следственном комитете, «в ходе допроса дала признательные показания». Попадет ли она на время следствия в ИВС или будет под домашним арестом пока не известно - вопрос об избрании ей меры пресечения пока не решен.

В настоящее время дело о строительстве незаконного газопровода, который создал угрозу природе, а также жизни и безопасности людей в окрестностях Томска, ведут следователи СО по Советскому району в тесном взаимодействии с региональным УФСБ. Деятельность направлена на сбор и закрепление доказательственной базы, а также выявление возможных других противоправных действий Подгорной. «Произведены обыски в мэрии г.Томска и жилых помещениях, изъяты и осматриваются документы и технические носители, на которых обнаружена представляющая для следствия интерес информация, допрашиваются свидетели, выполняются иные следственные действия». –уточнили в региональном СКР.

Расследование уголовного дела продолжается.