Томич открыл выставку электрогитар собственного производства

В Российско-немецком доме работает выставка самодельных гитар Николая Логинова. В молодости он был военным переводчиком, несколько лет возглавлял отдел протокола губернатора, сейчас работает заместителем директора Российско-немецкого дома и все свободное время посвящает своему хобби - мастерит электрогитары.

За свою жизнь Николай Николаевич собрал и отремонтировал более 80 гитар, у каждой из них - своя история. На выставке представлено порядка 40 экспонатов - самые яркие и неординарные. Для создания инструментов в ход шли бруски, палочки и даже женские заколки.

Классе в 8-м, когда мальчишки буквально «болели» Beatles, Shocking Blue, The Rolling Stones и Deep Purple, Николай мечтал о собственном инструменте. Но стоила электрогитара в то время 850 рублей, а зарплата у его отца была 120 рублей в месяц. Так и возникла идея мастерить.

Автор с экспонатом . Для гитары использовалась автомобильная краскаФото: Софья СЕВОСТЬЯНОВА

Сделай сам

- У меня было огромное желание научиться играть и сделать свою собственную гитару, - рассказал Николай Логинов. - Амбициозно для паренька из Первомайского района, но мы с двоюродным братом во чтобы то ни стало решили осуществить задуманное. Конечно, получилось далеко не с первого раза. Первую сломали, вторую тоже, потом приноровились.

Ни чертежей, ни журналов тогда не было. Отец отдал Николаю полированную часть стола, тот сам нарисовал форму, не имея никакого понятия о пропорциях. Тупой ножовкой - электролобзиков тогда в деревне не было - вырезали «гитару», из той же доски смастерили гриф, ножовкой по металлу сделали пропилы, из пластины алюминия - лады. Когда натянули струны, гриф «ушел», Николай ее тут же от отчаяния ударил об угол. И начал делать вторую.

На одной из гитар я заметила перламутровые вставки. Мастер пояснил, что это из женских заколок для волос, они скальпелем сюда врезаны. Автомобильная краска, дуб, найденный на свалке, пластик от холодильника - все идет в ход для создания инструмента.

С миру по бруску

- В Первомайке у родителей соседка выкинула шкаф 1950-х годов, у которого была двухслойная задняя фанера, она даже звенела! Так и собрал одну из гитар - комментирует автор выставки.

Кто не в курсе, электрогитары делаются только из твердых пород древесины: дуба, ясеня, вяза. В Томской области таких нет. К «твердым» еще относится береза, но ее надо сушить лет 20, чтобы можно было обработать. Поэтому материалы для своих гитар Николаю приходилось в буквальном смысле добывать в самых неожиданных местах. Что-то привозили знакомые, что-то находил сам.

- Один брус обнаружил на свалке - из этого дуба я два грифа сделал, - вспоминает Николай Николаевич. - А однажды знакомый привез буковые ящики, которые валялись мертвым грузом на складе для хранения запчастей от подводных лодок.

Заколки для волос, дуб, найденный на свалке, пластик от холодильника - все идет в ход для создания инструмента.Фото: Софья СЕВОСТЬЯНОВА

Зная об увлечении мастера, многие томские музыканты приносят ему «запчасти» - вдруг пригодится для очередного шедевра.

- Николай - уникальный человек. Уникальный не только для нашего города, это личность гораздо более масштабная. И я рад присутствовать на открытии выставки. С удовольствием что-нибудь исполню на его инструментах, - поделился впечатлениями известный томский путешественник Евгений Ковалевский.

Посетить выставку можно с 4 до 15 марта в будние дни по адресу: ул. Красноармейская, 71, вход свободный. Пообщаться с автором можно 6, 13 и 15 марта в 14.00.