В Томске проходит конкурс «Настоящая женщина»

Быть активной, бодрой и современной в любом возрасте – суть идеологии активного долголетия. Эту тему в своем послании Федеральному собранию поднял президент России Владимир Путин, заявив, что к 2030 году продолжительность жизни должна быть увеличена с 73 до 80 лет и выше, чтобы у пожилых людей были достойные условия для здорового и деятельного долголетия.

В Томске к этому вопросу подошли творчески. Именно в нашем городе задумали и теперь проводят конкурс зрелости, грации и интеллекта «Настоящая женщина». Это серия творческих и культурно-массовых мероприятий в рамках государственной всероссийской программы «Активное долголетие», которую поддерживает Общественная организация «Союз пенсионеров России».

В первом конкурсе «Настоящая женщина» участвуют 15 томичек в возрасте от 56 до 66 лет. В течение трех месяцев им предстоит пройти мастер-классы, регулярно заниматься спортом, танцами и творчеством. Финал конкурса состоится в конце апреля.

Как отметил один из организаторов конкурса, председатель правления отделения Союза пенсионеров России Томской области Дмитрий Мальцев, проект проводится с целью расширения возможностей участия женщин старшего поколения в культурных, оздоровительных и иных досуговых мероприятиях.

- Есть такое понятие, как жизненный сценарий: мы рождаемся, учимся, работаем, рожаем детей, и потом этот сценарий заканчивается, и возникает вопрос: а что дальше? Наш проект — это возможность для женщин старшего поколения найти себя в социальной жизни, в том числе создать и реализовать свой проект. Мы создадим сообщество, ядро, к которому смогут примкнуть все желающие, — рассказала автор и организатор конкурса Эдит Заржецкая.

- Рост продолжительности жизни, повышение качества медицинских услуг, улучшение состояния здоровья постепенно формируют новое отношение к старшему возрасту, как к «лучшей половине» жизни, - добавил Дмитрий Мальцев. – Пожилые люди стремятся получить больше возможностей для активной и насыщенной жизни, чтобы сохранять здоровье и бодрость на максимально длительное время. Это уже доказал наш проект «Академия знаний», через который прошли сотни пенсионеров, приобрели новые навыки, необходимые для современной жизни, научились работать в сети Интернет, ведут здоровый образ жизни.

У томского конкурса сразу же заявлена высокая планка: не стать «местечковым» событием, а выйти на всероссийский уровень для культивирования достойного женского образа для лиц зрелого возраста, гармонично сочетающего внешнюю красоту, здоровье и нравственно-духовные качества.

- Вы не представляете, какую обратную реакцию вызвал наш конкурс. На кастинг в минус 40 градусов мороза к нам пришли все желающие участвовать, заполнившие анкету. Скажу больше – уже есть заявки на будущий год, - с удовлетворением прокомментировала Эдит Заржецкая.

По ее словам, на кастинг, проходивший 3 февраля, пришли одаренные, творческие женщины, которые, несмотря на пенсионный возраст, в большинстве своем продолжают работать. При этом хотят научиться чему-то новому, попробовать то, чего не делали раньше.

В рамках проекта их ждет создание нового имиджа, фотосессии, медицинские обследования, психологические тренинги, творческие встречи, социально значимые мероприятия и воркшопы.

В финале участницы выступят со своими творческими номерами на гала-концерте. Им предстоит выход на большую сцену с возможностью заявить о себе всему городу. Конечно, будут и призы: конкурс поддерживают различные компании, общественные организации, клиники, вузы, рестораны и СМИ. Главный приз пока в секрете, но организаторы намекнули, что это будет зарубежное путешествие. Ведь так важно открывать для себя что-то новое и наслаждаться жизнью в любом возрасте.

Следить за конкурсом можно на его страницах в социальных сетях в Instagram и ВКонтакте, Одноклассники и Facebook.

Узнать о мероприятиях, которые проводятся в рамках проекта, можно по телефону (3822) 97-64-54.