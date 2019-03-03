Счет 0:0. Баскаков об игре «Томь»-«Армавир»: «Мы ожидаемо подсели»

Матч между соперниками «Армавир» и «Томь» завершился в воскресенье, 3 марта, на стадионе «Юность» в Армавире (Краснодарский край). Играя в рамках 25-го тура Олимп-ФНЛ, томичи не смогли одержать победу над командой, занимающей 17-ю строчку в турнирной таблице. Так, подопечным Василия Баскакова не удалось реализовать голевой момент на 41-й минуте матча: Алексей Гасилин пробил в верхний угол, но мяч прошел рядом со штангой. Впрочем, у хозяев поля тоже не получилось поразить ворота сибирских гостей, хотя в конце встречи те остались без одного защитника: Роман Мануйлов был удален на 79-й минуте.

По итогам голевой ничьей обе команды остались «при своих»: «Томь» с 47 очками сохранила 2-е место в турнирной таблице, «Армавир» с 26 очками остался на 17-м.

После матча главный тренер ФК «Томь» Василий Баскаков выступил с комментарием:

«Все по делу. В первом тайме у нас было больше голевых моментов, во втором мы ожидаемо подсели, зная наши проблемы с подготовкой. Нас подавили, мало того, что мы удаление заработали. Сейчас у нас игрового ритма такого нет, чтобы 90 минут играть с такой интенсивностью, с такой скоростью. Но тем не менее, спасибо ребятам, что проявили характер и положительного результата добились».

Отметим, что знатоки футбола действительно ожидали такого развития событий. Учитывая, что «Армавир» в межсезонье обыграл махачкалинский «Анжи» (3:0) и усилил состав, чего не скажешь про клуб «Томь», только недавно погасившем игрокам многомесячные долги по зарплате. Команду покинули Кузьмичев, Кухарчук, Казаев и Тихий, а пополнили Гасилин, Абдулавов, Едиев, Бугаев и Смирнов.

«На наш взгляд, томичам придется в этот раз невероятно сложно. Их финансовые проблемы распугали лидеров и заставили кардинально изменить состав. У хозяев же, наоборот, произошло зимой усиление, да и на сборах они себя показали отменно. Скорее всего, темп диктовать будут именно армавирцы», - опубликовало прогноз издание vseprosport.ru.

Составы команд:

«Армавир»: Руденок, Кутин, Концедалов, Тен, Мирошниченко, Безлихотнов, Лаук (Романенко, 85), Клопков, Поляков (Падерин, 74), Гурфов, Мичуренков (Веркашанский, 72).

«Томь»: Смирнов, Мануйлов, Эдиев, Бугаев, Шумских, Ставпец, М.В.Андреев (Сасин, 71), Шалаев, Калинский, Абдулавов, Гасилин (Пенчиков, 83).

Предупреждения: Мануйлов, 33. Мирошниченко, 39. Абдулавов, 39. Клопков, 84.

Удаление: Мануйлов, 79.

Судья: Волошин (Смоленск).

В следующий раз «Томь» сыграет на домашнем поле: 10 марта команда проведет матч с «Краснодаром-2».