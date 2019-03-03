Учитель и «щегол»: в Томске физрук и ученик поговорили на матах

Стать «звездой Ютуба» для малолетних поклонников лайков и подписчиков становится все проще: достаточно в нужный момент включить запись на телефоне при общении с учителем. Нужного момента дождаться тоже не сложно: – достаточно провокативного поведения, и учителя рано или поздно «понесет по кочкам». Очередной конфликт школьного педагога с учеником. имеющим проблемы с дисциплиной, произошел в школе №35 города Томска. Очевидно, 9-классник повел себя как-то не так, как хотел 31-летний преподаватель физкультуры, потому что тот завелся не шутку. Запись диалога парнишка, как полагается, выложил в Сеть. В общении много ненормативной лексики, гулкое эхо (остальные ученики мирно играют в спортзале в мяч), но содержание разговора примерно следующее:

Учитель: Олень, я тебе нащелкаю здесь, щегол б…

Ученик: Тебя посадят на х…

Учитель: Щегол, если меня не посадят, я тебя, пи…ра, так щелкну, на х… . ты обоср…ся. С кем ты базаришь-то? Пошли, за базар сейчас будешь отвечать.

Учение: Ты начал бузить-то.

Учитель: Ты мне не «тыкай». Пока я здесь, ты будешь б… сидеть нормально. Уяснил?

Учение: Чё так борзо?

Учитель: Записываешь? Как ты базарил со мной записывай. Понял, щегол?

Этот далекий от физической культуры диалог происходил, видимо, по пути от спортзала до места, где оппоненты собирались «побазарить». Более содержательного «базара» на видео представлено не было, возможно, физрук уже «перегорел» за полторы минуты.

После того, как запись, сделанная 28 февраля, стала достоянием широкой общественности, ситуацию прокомментировала директор школы Елена Пьянзина. Она не стала отрицать, что у подростка и раньше имелись проблемы с дисциплиной, но учителя на его поведение старались не реагировать или проводили воспитательные беседы. Физрук же, по словам его руководителя, никаких нареканий к профессиональной деятельности не имел.

Пьянзина рассказала, что после инцидента в школе началось служебное расследование, которое закончится 11 марта. По результатам расследования к педагогу может быть применено дисциплинарное взыскание за нарушение педагогической этики.

Сам физрук взял отпуск с 1 марта.

Мать пострадавшего мальчика намерена добиваться наказания педагога до последнего. По ее словам, мужчина часто грубил детям, даже девочкам. Сначала родительница собирается пожаловаться в департамент образования, а далее - в прокуратуру. Женщина хочет, чтобы физруку запретили работать с детьми.

Комментарии жителей Томска относительно школьного конфликта меж тем разделились. Не отрицая того. что педагог разговаривал с подростком в недопустимой форме, многие томичи считают, что мальчик тоже вел себя соответственно и спровоцировал грубость. Вот некоторые комментарии пользователей одного из новостных порталов города:

«Провоцирует физрука и тут же записывает на телефон, чтоб потом хвалиться всем, вот какой он крутой… Жаль физрука, затравят».

«Надо было так: «Многоуважаемый юноша, не соизволите ли вы выполнить не сложное упражнение, о простите, что отрываю вас от игр в телефоне».

"Что бы не сказал ему ученик, учителю вести себя как закоренелому уголовнику нельзя!».

К сожалению. не все пользователи Сети оказались столь же корректны. История получила продолжение не из приятных: В настоящее время подросток и мать говорят про угрозы. поступающие в свой адрес.