Тепло идет в Томскую область. Власти готовятся к сложному паводку

Томский гидрометцентр представил прогноз погоды на март. Как обещают синоптики, в первые дни месяца столбик термометра в областном центре поднимется выше нуля. В субботу, 2 марта, днем ожидается +1 градус, в районах области +1-3 градуса. Ночные температуры будут слабоотрицательными. С понедельника в регионе снова похолодает, но не намного. В целом, среднемесячная температура воздуха в первый месяц весны будет колебаться в пределах -7…-10 градусов, а на севере Томской области превысит норму на 1-1,5 градус.

Специалисты ФГБУ «Томский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» не исключают сложное похождение паводка в регионе из-за того, что в бассейнах рек скопился запас воды выше средних многолетних показателей. Однако, если весна будет идти «ни шатко, ни вяло», как в прошлом году, когда интенсивность снеготаяния бала крайне низкой, то паводок пройжет по хорошему сценарию.

В настоящее время Томская область полным ходом готовится к весеннему половодью. На противопаводковые мероприятия — мониторинг, ледорезные и ледовзрывные работы — будет выделено до 25 миллионов рублей.

В целом, план подготовки предусматривает более 40 мероприятий, в том числе подготовку пунктов временного размещения людей. Со второй половины марта региональное управление МЧС, служба медицины катастроф и санавиация перейдут в режим повышенной готовности.