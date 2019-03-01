Жители томских сел теперь тоже платят за вывоз мусора

С начала 2019 года в России начала работать новая система обращения с бытовыми отходами. В квитанциях за коммуналку с января появилась графа «вывоз мусора». Плата взимается не с квадратного метра, а с человека.

Для городских жителей это не столь принципиальные изменения, а вот для тех, кто живет в районах, - кардинальные. Некоторые вообще никогда за это не платили, копили мусор, а затем, чего греха таить, вывозили в ближайший лес. Так росли многотонные свалки, от которых сегодня необходимо избавляться. И это прежде всего забота глав муниципальных образований. Побывав в селе Володино Кривошеинского района, журналисты убедились, что у этой проблемы есть эффективное решение.

Цивилизованный подход

Проблемами мусора несколько лет назад пришлось заняться лично главе государства, когда ему на прямую линию стали поступать жалобы граждан. В своем очередном ежегодном послании Федеральному собранию Президент России призвал региональные власти решить вопрос утилизации.

В Томской области были определены восемь зон, на семи из которых уже работают региональные операторы по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО). Именно они должны обеспечивать все движение мусорного потока - от организации сбора отходов до их захоронения в специально отведенных для этого местах, включая сортировку.

Заезжаем в село Володино и первое, что отмечаем, - чистоту улиц. По левой стороне - промышленное предприятие, по правой - школа, обшитая ярким зеленым сайдингом. У ворот - новенький мусорный контейнер, кстати, тоже зеленого цвета. У выходящих со двора школьников интересуемся: куда мусор выкидывают?

- С нового года возле дома поставили мусорный бак, и два раза в неделю машина приезжает, - рассказывает 11-классница Даша Косицкая. Уточняем: «А до этого как было?»

- Раньше раз в неделю трактор приезжал. Приходилось все это «копить» и трамбовать дома. Да еще и не проглядеть, когда за мусором приедут, чтобы его выкинуть, - поясняет девочка.

Что ж, дети врать не станут. Но хочется услышать от взрослых, которые теперь за эту услугу платят: не бьет ли сильно по карману?

В селе установлено около 50 контейнеров для населения, а также предприятий и учреждений.Фото: Софья СЕВОСТЬЯНОВА

Как рассказала местная жительница Наталья Павлюченко, за вывоз мусора она отдает 100 рублей. Это не накладно и удобно, контейнер находится в 30 метрах от ее дома. Пока мы разговаривали, как раз подъехал мусоросборщик (в Володине сбор ТКО происходит по вторникам и четвергам).

- Конечно, нам было бы удобнее увеличить временной промежуток, - вступает в разговор глава администрации Володинского сельского поселения Раиса Петрова. - Но, думаю, все решаемо. С оператором договоримся, ведь пока только начали эту работу.

По словам Раисы Петровны, вопрос о вывозе мусора на селе стоял остро уже давно:

- В Володине живет около 1400 человек. Проблемам экологии, уборке территории, посадки деревьев мы всегда уделяем пристальное внимание. С «мусорной» темой я практически шла на выборы, потому что тогда этот процесс был никак не организован. Первым делом пустили мы муниципальный трактор, тракториста наняли за счет бюджета. Для населения это была бесплатная услуга. По графику раз в неделю работник собирал мусор. Он мог увезти четыре-пять телег, и так продолжалось долгих 12 лет. Естественно, народ к этому привык. Даже некоторые сейчас сетуют: «Ой, лучше бы трактор!» Но для нас было хлопотно его содержать - техника старенькая, вечно выходила из строя. Мусор, бывало, и две недели стоял в домах. Представляете, какой запах? - в красках расписала глава поселения.

Сейчас такой проблемы в Володине нет. Контейнеры стоят, машины все вывозят четко по графику. Конечно, новая схема пока проходит отладку, например, в последний раз при загрузке не вошло три контейнера. Но их вывезли на следующий же день.

Большинство реформу оценило

Всего в селе установлено 44 контейнера для населения и пять для предприятий и учреждений - администрации, школы, детского сада и нескольких кафе. Коммунальные отходы вывозятся на полигон в райцентре Кривошеино.

С одной стороны, вроде, удобная система, с другой - довольны, как всегда, не все. Не желая платить, люди пытаются взвесить мусор и как-то привязать это к тарифу. Однако по факту каждая семья «производит» ТКО в немалых объемах.

- Когда раньше, лет 20 назад, мы покупали в магазине продукты, то был один-два бумажных пакетика, а сегодня все в бутылках и упаковках. У меня семья, и я вижу, что за неделю набирается большой мешок, - продолжает Наталья Павлюченко. - Ну, а когда все новое воспринимается с опаской, это нормально…

Сознательные предприниматели, надо сказать, воспринимают «мусорную реформу» позитивно. Одной из первых договор с региональным оператором заключила владелица местного кафе Вера Шепелева. «Как мы и ожидали, на территории стало чище, - считает она. - Если какая бумажка упала, быстро ее убираем. Раньше нужны были дополнительные затраты на организацию процесса, а сейчас проблема снята. Тариф 1200 рублей в месяц нас вполне устраивает».

Новая система ее устраивает еще и потому, что предприниматель уверена: собранный с ее территории мусор повезут на полигон, а не в ближайший лесок.

Региональным оператором на территории определено ООО «Риск». Директор компании Иван Леонидов рассказывает: «Володино - это 30-й по счету населенный пункт, в котором мы теперь работаем. Уже более 15 лет обслуживаем Колпашевский район, на данный момент предоставляем услугу в 16 населенных пунктов. Кроме того, работаем в Чаинском, Кривошеинском, Молчановском и Верхнекетском районах».

В автопарке регионального оператора есть и мусоровозы, и самосвалы, и погрузчики.Фото: Софья СЕВОСТЬЯНОВА

В автопарке регоператора 16 мусоровозов и два автомобиля субподрядчика, работающие по договорам. Есть и самосвалы для вывоза крупногабаритного мусора, и погрузчики. Компания приобрела два новых мусоровоза, на всех машинах установлен ГЛОНАСС. Кстати, мусорные контейнеры на предприятии изготавливают сами. Стоимость такого изделия с крышкой - 7500 рублей: это дешевле, чем закупать на стороне.

Только за февраль в селе Володино вывезли более 210 кубометров ТКО, а общий объем мусора, собранного на территории Кривошеинского района, вырос на 4,5 процента по сравнению с предыдущим месяцем. И больше никаких лесных свалок!