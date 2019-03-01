СК: заммэра Томска Подгорная задержана по подозрению в преступлении

В Томской области по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями задержана заместитель мэра города Томска - начальник департамента архитектуры и градостроительства Анна Подгорная. Об этом в четверг, 28 февраля, сообщила пресс-служба СУ Следственного комитета РФ по Томской области. В ведомстве уточнили, что уголовное дело возбуждено на основании материалов регионального УФСБ России. Следователи предполагают, что действия чиновницы и сотрудников ее департамента могли создать угрозу для экологической безопасности, а также безопасности жизни и здоровья людей.

Начало событий было положено в 2016 году, когда в городской департамент архитектуры и градостроительства обратилась томичка с заявлением о выдаче разрешения на использование земель сроком на 5 лет в пригородном поселке Радиоцентр для размещения газопровода. Предусматривалось строительство единой линейной системы газоснабжения, включающей в себя как газопровод низкого давления, так и газопровод высокого давления. В СКР рассказали, что разрешения на строительство объекта получено не было, но тем не менее должностные лица департамента пошли заявительнице навстречу.

«Было незаконно издано распоряжение на использование испрашиваемых земель, в результате чего стало возможным незаконное строительство объекта системы газоснабжения, представляющего повышенную опасность и создающего угрозу для экологической безопасности, а также безопасности жизни и здоровья человека», - отметили в Следственном комитете.

В СКР сообщили, что сейчас выполняются следственные действия, направленные на установление обстоятельств произошедшего. В мэрии произведены обыски, проводятся допросы подозреваемой и свидетелей. Вопрос об избрании меры пресечения в отношении Подгорной будет решен в ближайшее время.

Напомним, что сообщение СКР не стало новостью для жителей Томска. Информация об обысках в администрации города и подозрениях в адрес Подгорной (бывшей Касперович) появилась в СМИ еще 27 февраля. Тогда сообщалось, что причиной незаконных действий чиновницы могло стать желание газифицировать ее собственный коттедж (по документам он принадлежит другому человеку, предположительно, матери Анны). Распоряжение на использование земель могло было подписано замом чиновницы Ольгой Кузнецовой, пока ее начальница находилась в отпуске. Подчеркиваем, что данная информация – из неофициальных источников, и может не соответствовать действительности. СК пока не конкретизировал имен других фигурантов уголовного дела.

Что еще известно доподлинно, что в первый день проведения обысков в мэрии Подгорной стало плохо с сердцем, и ее увезла машина «скорой помощи». Женщину не госпитализировали, но она официально взяла больничный. На следующий день ситуацию прокомментировал мэр Томска Иван Кляйн. Он сказал, что ранее действия департамента архитектуры рассматривали на комиссии по конфликту интересов. «Комиссия в деятельности Подгорной ничего не нашла». – подчеркнул градоначальник.