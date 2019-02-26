2019-02-26T05:09:25+03:00
Происшествия

Подогрели, обобрали: обвиняемые в обмане 89 дольщиков задержаны в Томске

Взамен денег покупатели получили некачественное жилье или вовсе никакого
Татьяна Щукина
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Дела об обмане дольщиков далеко не впервые возбуждаются в ТомскеДела об обмане дольщиков далеко не впервые возбуждаются в ТомскеФото: Олег АДАМОВИЧ
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Дело о многолетнем и систематическом обмане дольщиков возбудило Управление МВД России по Томской области. Фигурантами дела стали два жителя областного центра, которым ныне предстоит дать ответ следователям в отношении за период с 2012 по 2018 год. По версии следствия, подозреваемые в преступлении своими противоправными действиями причинили имущественный ущерб 89 участникам долевого строительства на общую сумму. превышающую 100 мн рублей. Вместо обещанных квартир томичи получали совсем не то, на что рассчитывали.

«По имеющейся информации, используя подконтрольные организации, они привлекали средства граждан под предлогом строительства многоквартирных домов. В Томске и Богашево дома были построены ненадлежащего качества с нарушением требований безопасности и сроков. В поселке Зональная Станция ни одна из трех очередей не достроена», — сообщила пресс-служба регионального УВД.

Сейчас оба подозреваемых находятся под домашним арестом.

По официально неподтвержденной информации, фигурантами уголовного дела могут быть руководители ООО «Региональная строительная компания» (РСК).

Отметим, что в случае признания вины по статье УК РФ «Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием» мужчинам грозит лишение свободы на срок до 5 лет.

Напомним, что на минувшей неделе под домашний арест помещен бывший спикер думы города Томска Александр Чуприн, также подозреваемый в участии в обмане участников долевого строительства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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