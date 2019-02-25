2019-02-25T15:11:00+03:00
Происшествия

Избиение задержанных в полиции Стрежевого расследовано в Томской области

В совершении преступления обвиняется ныне уволенный сотрудник отдела
Татьяна Щукина
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Обвиняемый до суда содержится под домашним арестомОбвиняемый до суда содержится под домашним арестомФото: Александр ГЛУЗ
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Управление Следственного комитета РФ по Томской области сообщило об окончании расследования в отношении одного из бывших сотрудников отдела МВД России «Стрежевской», который обвиняется в совершении двух эпизодов преступления, связанного с избиением задержанных людей. От рук экс-полицейского, предположительно пострадали шесть человек, в том числе одна женщина. Уголовное было возбуждено по п. «а» ч.3 ст.286 УК РФ (превышение должностных полномочий, совершенное с применением насилия). Оба эпизода произошли в ноябре 2017 года с перерывом в одну неделю и были совершены в ночное время непосредственно в полицейском отделе.

По версии следствия, обвиняемый в ночь на 7 ноября 2017 года подверг избиению троих мужчин, доставленных в отдел для привлечения к административной ответственности.

«Одному из потерпевших причинены телесные повреждения, повлекшие за собой вред здоровью средней степени тяжести, двоим потерпевшим причинены телесные повреждения, не причинившие вреда здоровью», - сообщили в пресс-службе регионального СКР.

Второй эпизод преступления, по информации ведомства, обвиняемый совершил в ночь на 14 ноября 2017 года. Тогда были избиты женщина и два мужчины, также доставленные в отдел полиции для привлечения к административной ответственности. Всем троим потерпевшим причинены телесные повреждения, не повлекшие вреда здоровью.

В настоящее время материалы уголовного дела бывшего стража порядка вместе с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлены для рассмотрения в Стрежевской городской суд.

Сам обвиняемый содержится под домашним арестом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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