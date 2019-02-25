2019-02-25T04:51:40+03:00
Общество

ЕГЭ по-взрослому: родители томских: выпускников сдадут госэкзамен

Испытать свои силы папы и мамы 11-кассников смогут в понедельник в Томске и Северске
Татьяна Щукина
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Родители тщательно скрывают волнение. А каково приходится детям?Родители тщательно скрывают волнение. А каково приходится детям?Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ
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«Папа у Васи силен в математике. Учится папа за Васю весь год». Уже трети год подряд папы и мамы школьников могут не только помогать своим чадам в учебе, но также предварительно испытать на себе все тяготы сдачи государственного экзамена. Томская область ежегодно участвует во Всероссийской акции «Единый день сдачи ЕГЭ родителями», инициатором которой выступает Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки. Как сообщила пресс-служба региональной администрации, в 2019 году испытание состоится в понедельник, 25 февраля, в 15.30 в Томском областном институте повышения квалификации (ул. Пирогова, 10) и школе № 90 города Северска (ул. Горького, 32).

«Ежегодно количество родителей, желающих проверить свои знания по разным предметам итоговой аттестации, увеличивается, — отметила заместитель губернатора Томской области по научно-образовательному комплексу Людмила Огородова. — Как и выпускники, родители проходят через металлическую рамку, им зачитывают инструктаж, они волнуются, но с удовольствием участвуют в проекте».

Ранее начальник областного департамента общего образования Ирины Грабцевич рассказывала, что процедура сдачи ЕГЭ родителями – как на стандартном экзамене, чтобы они могли оценить, с чем сталкиваются их дети. Участники оставляют на входе в аудиторию средства связи, помещение находится под видеонаблюдением. В ходе акции, кроме проверки знаний, родители увидят как проходит регистрация на ЕГЭ и организуется рассадка в аудиториях, как выглядят рабочие места участников, как происходит печать и сканирование материалов в пункте проведения экзамена.

ИСТОЧНИК KP.RU

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