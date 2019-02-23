2019-02-23T10:00:21+03:00
Общество

Томичи могут провести выходные по-спортивному, на свежем воздухе

Наша подборка бодрящих мероприятий
Софья СЕВОСТЬЯНОВА
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В Томске пройдет гонка «Лыжня России – 2019»В Томске пройдет гонка «Лыжня России – 2019»Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
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В воскресенье, 24 февраля всех желающих окунуться в историю и узнать что-то новое приглашает Музей истории Томска (ул. Бакунина, 3). В 12:00 здесь начнется пешеходная экскурсия «Тайны томских окон», а 16:00 тематическая «Экскурсия с мужским характером».

Порезвиться в центре города можно будет с 13:30 – на пл. Новособорной состоится игровая программа Зимние забавы. Томичей ждут весёлые старты, шуточные соревнования и снежные игры, которые подготовили сотрудники ДДТ «Планета».

Также в нашем городе пройдет ряд спортивных мероприятий.

24 февраля в зале фехтования спортшколы им. В.А. Шевелева (пр.Ленина, 207) начнутся городские соревнования по фехтованию, посвященные Дню Защитника Отечества

С 10:00 на ледовых площадках города пройдут встречи Первенства Томска по хоккею.

А вот поучаствовать в лыжной гонке смогут все желающие. В это воскресенье в 10:45 на стадионе «Буревестник» (ул.19 Гвардейской Дивизии,20) состоится XXХVII открытая Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России – 2019». Она обещает быть зрелищной и массовой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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