Бывший спикер гордумы Томска Чуприн помещен под домашний арест

Два месяца домашнего ареста – такая мера пресечения избрана в отношении бывшего депутата и спикера думы города Томска Александра Чуприна. Судебное заседание по этому вопросу состоялось в пятницу, 22 февраля, по ходатайству следователя, занимающегося уголовным делом экс-законодателя. Отметим, что в настоящее время мужчина подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 165 УК РФ (причинение особо крупного имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием).

Александр Чуприн являлся городским депутатом несколько сроков подряд в течение целых 10 лет: с 2005 по 2015 годы. В 2007-10 годах он являлся председателем гордумы. «В миру» с 1997 по 2007 годы мужчина был генеральным директором строительной компании «Риэлтстрой-НЭБ», делами которой позже занялся его сын Юрий. Компания «Риэлтстрой-НЭБ» стала печально известна томичам, как «автор» многоэтажного долгостроя по улице Большая Подгорная, 46.

Для справки:

C октября 2010 года по сентябрь 2015 года Чуприн являлся председателем комитета думы города Томска по градостроительству, землепользованию и архитектуре. Отметим, что именно в это время на улице Большой Подгорной зрел нарыв под именем «долгострой». Уголовное дело в отношении экс-депутата было возбуждено в феврале 2019 года УВД по Томской области.