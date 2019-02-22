Томские власти найдут источники летнего зловония с передвижной установкой

Заместитель губернатора Томской области по агропромышленной политике и природопользованию Андрей Кнорр в четверг, 21 февраля, провел пресс-конференцию. Среди прочего, он рассказал журналистами о работе, которую ведет администрация региона в борьбе со зловонием, изводящим жителей областного центра каждое лето.

Чиновник подчеркнул, что на территории Томска и в Томском районе выявлены 24 производственные площадки, имеющие выбросы с неприятным запахом. Какой из этих источников «более вонюч» и почему, специалисты с этого года будут определять с помощью современной передвижной лаборатории. Ее планируется приобрести в ближайшее время. Однако, томичам не стоит рассчитывать, что уже будущим летом они будут непрерывно вдыхать воздух «без запашка». Кнорр отметил, что работа по устранению неприятного запаха продлится 2-3 года и потребует вложения немалых средств.

Отметим, что с 2018 года в Томске действует рабочая группа по контролю за выбросами вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух. Ее участниками являются представители власти, контролирующих органов и предприятий, в том числе животноводческих и птицеводческих – «Сибирская аграрная группа» и «Межениновская птицефабрика». На днях эти компании рассказали на группе о выполненной работе по утилизации свиного и птичьего помета. По словам представителей холдингов, в работы вложены десятки миллионов рублей.

В марте о своих действиях по предотвращению неприятного запаха расскажут коммунальщики городов Томска и Северска, а также учреждения УФСИН, имеющие свинофермы.