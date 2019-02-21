Дело «охотников на пенсионеров» передано в суд в Томске

Следственный комитета РФ по Томской области сообщил об окончании расследования уголовного дела в отношении трех жителей Кривошеинского района, которые обвиняются в совершении особо тяжких преступлений. Группе лиц вменяется целый «букет» статей Уголовного кодекса, включая разбой и покушение на убийство. Организатором группы является 35-летний житель села Кривошеино, желавший поправить свое материальное положение за счет пожилых людей. Он предложил подельникам забирать деньги и имущество односельчан-пенсионеров, а их самих убивать, чтобы не оставлять свидетелей.

В марте 2018 года первой жертвой был выбран пожилой мужчина.

«По версии следствия, организатор предоставил своим напарникам информацию о месте жительства пенсионера, имеющихся у него деньгах и имуществе и распределил между ними роди при совершении преступлений. Однако противоправные действия соучастники не совершили по независящим от них обстоятельствам, поскольку дом потерпевшего оказался заперт», – сообщила пресс-служба СКР.

После неудавшейся попытки соучастники напали на одинокую односельчанку.

«Двое исполнителей проникли в квартиру пенсионерки и, сбив её с ног, нанесли ей молотком несколько ударов по голове, после чего похитили имущество потерпевшей на общую сумму 12,5 тысяч рублей, которыми впоследствии распорядились по своему усмотрению. Однако свой умысел на убийство женщины злоумышленники не довели до конца по независящим от них обстоятельствам, поскольку она выжила в результате своевременно оказанной ей медицинской помощи», - рассказали детали преступления в Следственном комитете.

По информации ведомства, после этого организатор преступлений уехал в село Григорьевка Чаинского района Томской области, где предложил местному жителю совершить разбойное нападение на пенсионера в села Кривошеино и убить его. Однако накануне запланированного нападения преступник был задержан полицией.

В настоящее время все «охотники на пенсионеров» находятся под стражей. Материалы дела вместе с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлены в суд.